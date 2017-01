Heerenveen bekrefter: Ødegaard presenteres tirsdag

Martin Ødegaard (18) blir presentert som Heerenveen-spiller tirsdag, det bekrefter klubben på sin twitterkonto sent mandag kveld.

Klubben skriver at de skal ha en pressekonferanse tirsdag der den norske 18-åringen vil bli presentert. Real Madrid låner ut den norske landslagsspilleren til den nederlandske klubben som er kjent for sitt gode arbeid med unge fotballtalenter.

Bekreftelsen la Heerenveen ut på sin offisielle twitterkonto klokken 22.45 mandag:

Kan bli langsiktig avtale

Dermed er uker og måneder med spekulasjoner over. Nå flytter altså det norske vidunderbarnet fra spanske Madrid til den nederlandske skøytebyen. VG vet at Ødegaard er på plass i Heerenveen.

Husker du denne? Pappa Ødegaard: – Vi er heldige som får oppleve dette

Etter det VG har grunn til å tro ser Real Madrid på låneoppholdet som en potensiell langsiktig løsning. Klubbene skal være enige om at Ødegaard leies ut i seks måneder i første omgang, men at avtalen kan strekke seg så langt som 18 måneder frem i tid om partene er tilfredse med hverandre etter at årets sesong er over.

– Jeg vil ikke kommentere dette nå, sa agent Tore Pedersen til VG tidligere på kvelden.

– Jeg har ikke mulighet til å kommentere dette, sier Real Madrids pressesjef, Carlos Garbajosa, til VG.

Allerede i romjulen skrev VG at landslagsspilleren var aktuell for den nederlandske klubben som ligger på 4.plass i Æresdivisjonen, 13 poeng bak serieleder Feyenoord.

Blir nordmann nummer ti

I fjor sommer var Ødegaard svært nær et utlån til den franske Ligue 1-klubben Rennes, men utlånet gikk i vasken på grunn av FIFAs strenge aldersregler for spillere under 18 år. Da nordmannen ble observert i Rennes under kampen mot Saint-Étienne for en måned siden, tolket de fleste det som et tegn på at utlånet kom til å skje i januar, men nå skal han heller fortsette utviklingen i Nederland.

– Det er vel en stor sjanse for at han lånes ut i januar. Det tror jeg nok både Martin og Madrid er interessert i. Klubben ser også at han må spille på et høyere nivå enn Castilla. Og han er god nok for å spille på et høyere nivå. Men jeg tror han har hatt godt av å være i Madrid den første tiden. Utlånet i august ble utsatt på grunn av litt forskjellige omstendigheter, men det er ofte slik Madrid jobber: Man leier ut spillere for så å hente de tilbake igjen, sa agent Tore Pedersen til VG i desember.

Les også: Rennes gir opp Ødegaard-lån

Nordmennene Dennis Johnsen og U21-lagkamerat Morten Thorsby spiller i Heerenveen, og Ødegaard blir eventuelt den tiende nordmannen i klubben. Børre Meinseth, Daniel Berg Hestad, Thomas Holm, André Hanssen, Christian Grindheim, Tarik Elyounoussi og Magnus Wolff Eikrem har også vært innom klubben.

Martins far, Hans Erik Ødegaard, har ikke svart på VGs henvendelser mandag.

Heerenveen spiller seriekamp hjemme mot Den Haag førstkommende lørdag

Les også: Pappa Ødegaard snakker ut om «Football Leaks»