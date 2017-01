Grindheims råd til Ødegaard: Spill golf!

Tidligere Heerenveen-spiller Christian Grindheim (33) mener Martin Ødegaard (18) trenger en ny hobby for å fylle fritiden i sin nye, rolige hjemby.

Etter tirsdagens treningsøkt på Valle Hovin møter Vålerenga-kapteinen VG for å snakke om Ødegaard og Heerenveen, som han selv spilte for fra 2008 til 2011.

Nordmenn i Heerenveen: Børre Meinseth (1996–1998) Thomas Holm (1998–2002) Daniel Berg Hestad (2003–2005) André Hanssen (2004–2009) Christian Grindheim (2007–2011) Tarik Elyounoussi (2008–2011) Magnus Wolff Eikrem (2013–2014) Morten Thorsby (2014–) Dennis Johnsen (2015–)

– Det er en veldig liten by, så det blir et tett samhold mellom spillerne og også med resten av byen, så jeg tror ikke han får noe problem med å passe inn i det hele tatt, sier Grindheim, som i likhet med Ødegaard spilte med draktnummer 17 på ryggen i den nederlandske klubben.

Nederlandsk ekspert om Ødegaard: – Åpenbart et PR-kupp

– Hva er det å gjøre i byen der?

– Det er fint lite. Det er en kino der, men den har pause midt i filmen. Du har jo Thialf da, hvor han kan dra og se på skøyter hvis han syntes det er gøy, og så er det en golfbane der.

– Ikke så mye annet å finne på enn fotball da?

– Nei, han bør begynne med golf. Det er mitt tips. Jeg gjorde det.

– Ble du god?

– Nei, men det var gøy, sier Grindheim.

Les også: Slik forklarer Ødegaard klubbvalget

Skandinavisk miljø

Under sitt første Heerenveen-år bodde Grindheim like ved en annen nordmann, den tidligere midtbanespilleren André Hanssen, som spilte 34 kamper for klubben mellom 2004 og 2008.

– Det er ikke den største byen, så det er ikke så mye som skjer. Men jeg tror det vil gi ham den roen han trenger for å fokusere fullt og helt på fotball. Jeg trivdes veldig godt og hadde ikke behov for å bo i en storby. Det er stor interesse for klubben, og folk er veldig hyggelige og nøkterne, sier Hanssen til VG.

Sett snakkisen? Messis hund vekker oppsikt

35-åringen var også Ødegaard trener på G16-laget til Strømsgodset for noen år siden. Han tror at Heerenveen-livet vil passe hans gamle «elev» bra.

– Martin er en fornuftig fyr. Jeg tror dette blir bra. Har man store shoppingbehov og slikt, er kanskje ikke byen midt i blinken, men jeg tror ikke det er Martins prioritet. Det blir veldig spennende å følge med videre, sier Hanssen, som avsluttet spillerkarrieren i Strømsgodset i 2012.

Han forteller at klubben har en bevisst strategi om å hente skandinaviske spillere. Ødegaard kommer til en tropp som allerede inneholder to nordmenn (Morten Thorsby og Dennis Johnsen), tre svensker og en danske.

– Det skaper et veldig godt miljø. Skandinaviske spillere tilpasser seg språket og mentaliteten veldig raskt, sier Hanssen.

Les mer: Thorsby utelukker ikke å flytte inn med Ødegaard

Christian Grindheim er enig.

– Språket er ikke så ille. Jeg klarte å lære det, så det er ikke kjempevanskelig, sier Vålerenga-profilen, som tror Heerenveens spillestil passer Ødegaard godt:

– Det er en veldig åpen fotball og de liker å se mål. Hvis han er smart, slik vi vet han er, så bør han få mye rom og da kan han briljere litt. Hvis du spiller enten ving eller «10-er» der så skal du drible. Du skal utfordre og det liker jo han.

Tarik: – Han må tenke på seg selv

Grindheim fikk mye tillit og var fast inventar i førsteelleveren under sine tre år i Heerenveen. Like positivt var ikke oppholdet til Tarik Elyounoussi, som dro til Nederland som 20-åring etter storspill for Fredrikstad. Etter bare to år og lite spilletid ble han lånt hjem igjen til Lillestrøm, før han til slutt endte i Fredrikstad igjen.

– Jeg har ikke så veldig gode minner fra Heerenveen-tiden. Jeg hadde det ganske bra utenfor banen, men jeg var maks uheldig med tidspunktet og fikk ikke så mye tillit, så det ble en del tunge stunder. Det er sånt man må lære på veien. Det var veldig kjipt for min egen del, men det lærte meg mye til fortsettelsen av karrieren, sier Elyounoussi, som i dag spiller for greske Olympiakos.

Den norske landslagsspilleren hadde fire forskjellige trenere på to år i Heerenveen. Det ble et brutalt møte med livet som utenlandsproff. Men 28-åringen tror forholdene ligger til rette for at Ødegaard skal lykkes bedre enn ham selv.

– Jeg tror de har lært ganske mye fra den perioden hvor det var litt ustabilt. Jeg tror klubben er ryddigere nå og har blitt flinkere til å gi unge spillere tillit. Det var mange forskjellige nasjonaliteter og hard konkurranse da jeg var der, så det var vanskelig å spille seg inn. Nå satser de veldig ungt. Det er jo nesten bare unge spillere der, sier Elyounoussi.

– Du opplevde selv å mislykkes som ung spiller i Heerenveen. Hvilket råd vil du gi Ødegaard for at han ikke skal oppleve samme skjebne?

– Det viktigste for Martin er å få spilletid, uten tvil. Å spille kamper i den alderen er så viktig for å utvikle seg. Mitt kanskje viktigste råd er at han må tenke på seg selv, i en liga hvor folk kjemper hardt for å komme seg videre. Alle de unge spillerne der ser jo på dette som et mellomsteg, så det er spisse albuer og hard konkurranse om plassene, for folk vil jo videre. Man må selvfølgelig være hyggelig mot andre, men man må samtidig være en liten... Jeg vil ikke si «drittsekk», men man må tenke litt på seg selv på trening og kamp, sier Elyounoussi.