PSG-profilen Marco Verratti mener den franske ligaen er fysisk tøffere enn den spanske. Viasats fotballekspert mener Ødegaard må tilpasse seg deretter.

Denne helgen ble Martin Ødegaard og pappa Hans-Erik Ødegaard observert på kamp på Roazhon Park – Rennes sin hjemmebane.

Under sommerens overgangsvindu var franske Rennes én av mange klubber som ønsket seg talentet på lån, og Ødegaards agent, Tore Pedersen, tror på en mulig låneavtale i januar.

Både Real Madrid og Ødegaard jobbet for et utlån i sommer, og etter gode prestasjoner i høst og vinter, ser et utlån svært realistisk ut på nyåret.

Bakgrunn: Ødegaard observert på Rennes-kamp

Viasats fotballekspert på fransk fotball, Paul Thomas Clay, mener Rennes ville vært en god klubb for Ødegaard, og sier at Rennes er flinke med unge spillere.

– Rennes har et akademi som gjentatte ganger har blitt kåret til landets beste, og det ville vært en god klubb for Ødegaard å gå til. Dette vil ikke være en forhastet avgjørelse, for det har utvilsomt vært samtaler om dette over tid. Tilsynelatende er dette en passende avtale for alle involverte parter. Rennes er en bra klubb med en flott stadion og lidenskapelige supportere, sier han.

Tøffere liga?

PSGs midtbanespiller Marco Verratti skriver sin egen spalte for Goal.com, der han i dag skriver om Ligue 1. Til tross for at italieneren aldri har spilt i La Liga, mener han at den franske ligaen er tøffere enn den spanske.

– I England er det ofte en fest på banen. I Tyskland er tilskuerne viktige. I Italia handler alt om taktikk, mens det handler om teknikk i Spania. Ordet som aller best beskriver Ligue 1 er fysisk, skriver han.

FAKTA: RENNES FOTBALLKLUBB * Hjemmearena: Roazhon Park (kapasitet: 29.778) * Manager: Christian Gourcuff * Styreleder: René Ruello * Utvalgte meritter: Coupe de France – 2 seirer, Coupe de le Ligue – 1 seier * Rennes by har rundt 200.000 innbyggere

Verratti mener at Barcelona og Real Madrid ville hatt langt mer trøbbel i Frankrike enn de har i Spania.

– I Spania er det langt mindre fokus på det defensive, mens det er mye vanskeligere å finne rom i Frankrike. Jeg tviler på at Barcelona eller Real Madrid ville vunnet med fem-seks mål i vår liga, sier han i spalten sin.

Clay sier at han ikke er helt enig i Verrattis vurdering, og understreker at den spanske ligaen er også fysisk tøff.

– Den franske ligaen er nok noe tøffere fysisk, ja, men den spanske er også tøff. Det er en myte at La Liga bare handler om teknikk, slår han fast.

VGTV: Alle Ødegaards involveringer i sin første Real Madrid-start

– Må tilpasse seg



Clay mener det er vanskelig å sette ligaene opp mot hverandre, men sier seg enig i Verrattis kommentarer om fransk fotballs fysiske natur. Han mener i tillegg at nivået i den franske toppdivisjonen er undervurdert.

Martin Ødegaard (17): Født:

17. desember 1998 i Drammen Klubber:

• Strømsgodset (2015-2015, 23 kamper/5 mål)

• Real Madrid (2015–, 2 kamper)

• Real Madrid Castilla (2015–, 54 kamper/3 mål) Oppsummert:

• Ble tidenes yngste spiller i Tippeligaen da han debuterte for Strømsgodset 13. april 2014, 15 år og 117 dager gammel. • Signerte proffkontrakt med Strømsgodset måneden etter. • Overgangen til Real Madrid ble offentliggjort 22. januar 2015. • Debuterte for Real Madrids førstelag 23. mai 2015 mot Getafe. Ble byttet inn for superstjernen Cristiano Ronaldo etter 57 spilte minutter.

– Fransk fotball vil gi Ødegaard en helt ny dimensjon i spillet. Det er en svært fysisk liga, og Ligue 1 holder langt høyere standard enn mange tror. Ødegaard kommer ikke til å få noe gratis i Frankrike, og steget fra Castilla er stort. Han må opp et nivå, understreker Clay.

Clay sier også at franske klubber er flinke til å gi unggutter spilletid, noe som er en stor fordel for Ødegaard.

– Han kommer til å vokse som menneske og som spiller på å gå til Frankrike, men han må være tilpasningsdyktig. Ødegaard kommer nok ikke til å dominere ligaen fra starten av, men han kommer til å få spilletid og han vil få sjansen til å vise seg en plass verdig. Ligue 1 vil gi ham en god kamparena, mener Clay.

Les også: Real-legende skryter av Ødegaard

Viasats fotballekspert mener dersom Ødegaard skulle ende opp i fransk fotball, er det et modig valg.

– Han må være tøff for å gjøre det. Rennes opererer med en helt annen taktikk enn Real Madrid, og han må dermed tilpasse seg en ny spillestil, et nytt land, nye lagkamerater og en helt ny hverdag. Det ville vært et modig valg, sier Clay.