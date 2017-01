Første kamp fra start: – Ødegaard er mer enn en hype

(AZ Alkmaar-Heerenveen 1-0) Martin Ødegaard (18) blir rost som «mer enn en hype» etter at han fikk sin debut fra start i cupkampen mot AZ Alkmaar.

– Vi kan umiddelbart se at han er mer enn en hype. Teknisk sterk og god oversikt, skriver Reon Boeringa, redaktør for fotballmagasinet Voetbal International, på twitter.

Til VG utdyper redaktør Boeringa:

– Dette var hans første kamp fra start for Heerenveen, og han gjorde det bra. Han er veldig teknisk, både når det gjelder dribling og pasninger. Og han viste at han har et godt overblikk ved flere anledninger.

– Han har vist at han kan være en førstelagsspiller for Heerenveen, selv om det er stor konkurranse om plassene både på midtbane og i angrep.

Også storavisen Telegraaf fastslår at «Ødegaard imponerte» og «gjorde et godt inntrykk».

Trener Jurgen Streppel sa sist helg til VG at Martin Ødegaard ville få sin debut fra start enten mot AZ Alkmaar eller i ligaoppgjøret mot Groningen søndag. Det kom allerede onsdag kveld.

Kampen var kvartfinale i cupen. Derrick Luckassen scoret seiersmålet for vertene etter 71 minutter i Alkmaar. Dabney dos Santos gjorde forarbeidet.

Martin Ødegaard hadde et par muligheter i kampen.

Martin Ødegaard debuterte for Heerenveen med ett minutt mot ADO Den Haag, deretter fikk han 32 minutter mot PSV Eindhoven sist helg, før han altså fikk sin første kamp fra start mot AZ onsdag kveld.

Planen er at Ødegaard skal være i Nederland i halvannet år. Real Madrid har lovt å følge ham godt opp.

Også Morten Thorsby spilte fra start for Heerenveen. Han fikk gult kort i 1.omgang. Begge spilte hele matchen.