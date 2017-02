Feller Ødegaard-dommen til sommeren

Martin Ødegaard var misfornøyd med å bli vraket fra Heerenveen-elleveren i helgen. Rune Bratseth ber både 18-åringen og media om å være tålmodig.

Etter fire strake kamper fra start, fikk Martin Ødegaard bare seks minutter i 0-1-tapet for Twente lørdag kveld. Forventningene som fulgte med overgangen til Real Madrid står i sterk kontrast til en benketilværelse i Nederland bare to år senere.

Bratseth er likevel ikke bekymret for den norske fotballjuvelens utvikling.



– Jeg registrerer at det skjedde. Det er selvsagt ikke heldig, men han kommer til å utvikle seg fremover. Spesielt fysisk. Jeg håper og tror veldig på det. Han er jo på ingen måte et «hormontroll», som vi sier i Trøndelag. Han lever ikke av den fysiske styrken, sier Bratseth til VG.

Frustrert

Ødegaard delte tankene sine om vrakingen med Drammens Tidende etter kampen mot Twente. 18-åringen innrømmet at han var misfornøyd med valget til trener Jurgen Streppel.

– Det er selvfølgelig frustrerende. Jeg følte jeg hadde noe å bidra med utpå her, men sånn er fotballen noen ganger, sa Ødegaard.



Heerenveen er inne i en tung periode. De siste seks kampene har endt med fem tap og ingen seire – cupexit inkludert. Derfor valgte Streppel den mer defensivt anlagte 20-åringen Pelle van Amersfoort i stedet for Ødegaard.

Viasat-ekspert Petter Veland fikk med seg avgjørelsen. Han mener det er naturlig at både Ødegaards prestasjoner og spilletid vil variere etter overgangen til sin nye klubb.

– Jeg vil tro at Ødegaard, alle folkene rundt ham og andre som følger spent med på utviklingen hans hadde ønsket at Heerenveen hadde vunnet alle kampene og at han hadde markert seg med mål og målgivende, men selv om det ikke har skjedd, trenger man ikke være bekymret. På samme måte som man ikke kunne tatt helt av hvis han hadde gjort det bra. Det må gå lengre tid, sier Veland til VG.

Sammenlignes med Zlatan

Varigheten på låneavtalen Real Madrid, Ødegaard og Heerenveen signerte i januar, er på 18 måneder. I mellomtiden skal det være mulig å bryte kontrakten hvis partene ikke er fornøyde.

Veland tolker enigheten slik:

– Jeg forstår det slik at sommeren 2018 ligger i bunn, men at avtalen kan kanselleres hvis partene blir enige om at det ikke funker så bra som de ønsket.

Veland er, som Bratseth, rolig med tanke på Ødegaards utvikling. Han sammenligner 18-åringen med Zlatan Ibrahimovics overgang til Ajax fra Malmö i 2001. Da var svensken 19 år gammel.

– Det finnes mange spillere som vi ikke visste om på tidspunktet hvor Ødegaard ble solgt til Real Madrid som nå spiller fast i store klubber i Europa. Det kan tolkes som at de har tatt igjen Ødegaard og at han har stagnert, men vi må huske på at han fremdeles bare er 18 år. Zlatan var eldre og mye mer etablert da han kom til Nederland. Zlatan brukte likevel nesten halvannet år før han fikk vist hva han var god for i Ajax. Det er 70–80 faktorer som spiller inn, mener Veland.



Venter til sommeren

26. mars spiller Norge EM-kvalifiseringskamp mot Nord-Irland. Bratseth er usikker på om Ødegaard vil bli tatt ut i Lars Lagerbäcks første tropp som landslagssjef, men utelukker det ikke.

Den tidligere Werder Bremen-kapteinen mener spilletiden i Heerenveen vil bli avgjørende.

– Det er viktig at han får spilt mest mulig, så får han ta en evaluering til sommeren, sier Bratseth, før han kommer med en formaning:

– Jeg tror det er gunstig hvis flest mulig gir Ødegaard litt mer tid, slik at det ikke blir en evaluering nesten hver uke. I mitt hode, vil jeg ikke gjøre noen evaluering før til sommeren, sier Bratseth.

Heerenveens neste kamp er hjemme mot Roda lørdag kveld. Ødegaards lag ligger på 7. plass i den nederlandske æresdivisjonen. Lagkamerat Morten Thorsby har spilt samtlige av de seks foregående matchene fra start sentralt på midtbanen.

Ødegaard-fakta: Drammenseren har spilt 62 kamper for Real Madrids annetlag, Castilla, og scoret fem mål. Til sammenligning puttet unggutten fem ganger for Strømsgodset på bare 23 kamper. I Heerenveen står ballvirtuosen uten målpoeng.

