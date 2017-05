Europacup-spill gikk fløyten for Ødegaard & Co.

(Heerenveen - NEC Nijmegen 0-2) Martin Ødegaard (18) var god og fikk spille hele kampen, men klarte ikke å hjelpe Heerenveen ut i Europa.

Det ble en skuffende avslutning på sesongen hjemme mot nedrykkstruede Nec Nijmegen. Med sier kunne Martin Ødegaard og lagkameratene endt opp med en 8. plass og en playoff-mulighet til Europaligaen neste sesong.

Siktet mot krysset

I stedet ble det bare en påminnelse om hvor forferdelig vårsesongen har vært for laget fra skøytebyen. Siden årsskiftet, da Ødegaard kom til klubben, har de tapt 11 av 17 kamper, og samtidig ramlet fra 4.- til 9. plass på tabellen.

I søndagens kamp fikk det norske vidunderbarnet tillit. Og han leverte en god kamp. Drammenseren strødde rundt seg med et par fine pasninger fra en indreløper-rolle og var nær sin første scoring, da han siktet mot krysset fra nesten 20 meter, men keeper reddet forsøket.

Med 0-2 var nok en Heerenveen-nedtur et faktum og sesongen ble avsluttet med pipekonsert fra hjemmefansen.

Ønsker å bli i klubben

Ødegaard er lånt ut fra Real Madrid. I helgen røpet midtbanespilleren at han håper å bli værende i Nederland også neste sesong.

– Planen er fortsatt at jeg skal spille for Heerenveen neste sesong. Kontrakten min her varer i en sesong til. Real Madrid har en opsjon til å hente meg tilbake tidligere, men jeg tenker ikke på det. Jeg vil spille og forbedre meg selv, sa Ødegaard til TV-kanalen Omrop Fryslan.

PS 1! Morten Thorsby og Dennis Johnsen ble sittende på benken hele kampen for Heerenveen.

PS 2! Feyenoord snøt Ajax i siste serierunde og tok sitt første ligagull siden 1999 i siste serierunde søndag. Der spiller norske Emil Hansson (18). De gjorde jobben hjemme mot Heracles og vant 3-1.

