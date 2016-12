Avviser advokat-dialog om skattesnusk: – Skal ikke operere i noen gråsoner

«Football Leaks» ryster fotballverden: I dette VG-intervjuet ønsker Hans Erik Ødegaard (42) å presisere at skatteunndragelser aldri har vært noe tema i dialogen med sine spanske advokater.

Faren til Martin Ødegaard, et av verdens mest omtalte fotballtalenter, har mottatt internasjonal anerkjennelse for sitt klare standpunkt mot å vri seg unna skatt.

Men Hans Erik Ødegaard er opptatt av å understreke at det heller ikke var rådet familien fikk fra sine spanske advokater.

Les også: – Stor sjanse for at Ødegaard lånes ut

Hevder Ronaldo har unndratt 700 millioner



Overfor VG gjør han det klart at familiens spanske advokater aldri har foreslått at sønnens millioner skal plasseres i tvilsomme skatteparadis. Eller at man på noe annet vis skal unndra skatt.

– De advokatene jeg kom i kontakt med her i Spania er veldig ordentlige og bra. Det er direkte feil at disse skal ha rådet meg til å plassere penger slik at man unngår å betale skatt. Snarere tvert i mot. De har hjulpet oss masse, og vi er veldig fornøyde med dem, sier Hans Erik Ødegaard til VG.

Det vakte stor internasjonal oppsikt da tyske Der Spiegel i forrige uke offentliggjorde sensitive kontrakter, regneark, fakturaer og mail fra fotballverdenen. Blant annet hevdet avisen at Cristiano Ronaldo skal ha unndratt cirka 700 millioner kroner i skatt gjennom et selskap registrert i skatteparadiset De britiske jomfruøyene. Dette skal ha skjedd mellom 2009 og 2014.

I de enorme data-mengdene som kommer frem i «Football Leaks» er det imidlertid én stemme som skiller seg ut. Den tilhører Hans Erik Ødegaard. Drammenseren skal i et dokument fra desember 2015 ha tatt klar avstand fra å vri seg unna skatt på vegne av sønnen som ble solgt til Real Madrid som 16-åring.

Hylles for sin redelighet



Ifølge lekkasjene skrev pappa Ødegaard:

– Han (Martin) vil tjene mye penger uansett. Det er også et moralsk spørsmål. Hvorfor skal man ta en stor risiko ved å forsøke å spare skatt når andre mennesker sliter mye mer med å betale regningene sine.

Mange mener nordmannen med det viser holdninger det er alt for få av i en stadig mer kommersiell og kynisk fotballverden.

– Det er mine ord, men jeg kan ikke huske å ha skrevet dette i en mail. Det er litt rart. Samtidig skal jeg ikke si det for sikkert – for det er jo lenge siden og jeg har vært i dialog med en del ulike folk, sier Ødegaard.

Husker du denne? Pappa Ødegaard: – Vi er heldige som får oppleve dette

– Alt må være riktig



Han forteller at han i etterkant av lekkasjene har fått svært mange henvendelser fra journalister, ikke minst spanske. Gjennom VG forteller pappa Ødegaard for første gang sin versjon av den mye omtalte skattesaken.

– Vi ønsker heller ikke å betale mer enn vi må. Men alt må være riktig. Vi skal ikke operere i noen gråsoner, påpeker han.

– Hvordan reagerer du på den positive responsen du har mottatt i kjølvannet av dette?

– Vi følger bare lover og regler. Det er ikke så fantastisk. Det har vært veldig mange journalister, særlig utenlandske, som har ønsket at jeg skal si noe om dette og synes det er så fantastisk. Jeg synes ikke det er så fantastisk. Det er bare å følge lover og regler som folk flest, sier Ødegaard, i utgangspunktet ikke så glad for at private forhold ender i offentligheten.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Les også: Martin Ødegaard: – Troen er viktig for meg

– Vi alle synes vel det er greit at private eller interne samtaler forblir privat. Nå kom vi for så vidt godt ut av dette, men jeg synes det er gæernt at man får inntrykk av at advokatene ønsket å forlede oss. Det er feil.

– Hva er det disse advokatene har hjulpet dere med, da?

– Dette er noen vi kom i kontakt med etter at vi flyttet til Spania for å få bistand til ulike ting. Nå er ikke jeg så spennende i saken her, men det handlet blant annet om hvilket land jeg skulle skatte til og hvor mye. Det gikk også på om man skulle sette opp noen firmastrukturer. Det er jo ikke sånn at vi ønsker å betale mer i skatt enn vi må. Men hvor mye tid og krefter skal man bruke på å spare litt i skatt? Det er også et moralsk spørsmål.

Sett denne? Martin Ødegaard knuste pappa på tennisbanen dagen etter debuten

Skeptisk til Ronaldo-påstander



Han er også skeptisk til om opplysningene rundt Ronaldos påståtte skatteunndragelse stemmer.

FIKK SKRYT: Martin Ødegaard viste gode takter da han startet sin første A-lagskamp i 6-1-seieren mot Leonesa i den spanske cupen 30. november. Foto: Erik Johansen , NTB scanpix

– Jeg har ikke noen forutsetning for å si noe om dette, men det er ingen som er blitt dømt. Vi må holde tungen rett i munnen her. Jeg tror ikke det er så ille som det er blitt lagt frem.

– Har dere blitt kontaktet av andre som har foreslått tvilsom pengeplassering?

– Det har vært veldig mange mennesker som ønsker å bistå på mange områder. Både når det gjelder trening, markedsføring og investeringer. Også skatt og plasseringer, men vi har takket nei til alt sånt. Mange er helt sikkert flinke. Men i det stadiet vi har vært i er det mer riktig å konsentrere seg om fotballen. Og jeg synes løsningene til noen av de jeg har vært i kontakt med kanskje har virket vel gode. Jeg er ikke en pådriver for å sluntre unna, sier Ødegaard.

Og understreker nok en gang at familien Ødegaards spanske advokater har opptrådt redelig.

– Skattemessig kan man havne i ting som vil være i gråsonen. Både de og vi er enige om at vi ikke skal inn i noen gråsoner. Det skal være helt hvitt.

PS! Han ønsker ikke å kommentere søndagens tur til Frankrike der han og Martin Ødegaard besøkte Rennes og var til stede på den franske klubbens seriekamp mot Saint-Etienne. I sommer var Real Madrid-unggutten nær en utlånsavtale med Rennes. Det er nærliggende å tro at det igjen kan bli aktuelt når overgangsvinduet åpner i januar.

Les også: Spansk avis: Flere Madrid-spillere i skattetrøbbel