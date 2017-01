Ajax-kometen Dolberg (19) om Ødegaard: - Logisk at det har vært vanskelig for ham

AMSTERDAM (VG) De danske Ajax-stjernene Kasper Dolberg (19) og Lasse Schøne (30) tror Martin Ødegaard (18) kunne utviklet seg bedre med en overgang til Amsterdam-klubben i stedet for Real Madrid for to år siden.

I januar 2015 tok to av Nordens største fotballtalenter hvert sitt viktige karrierevalg. Martin Ødegaard dro fra Strømsgodset til Real Madrid, mens danske Kasper Dolberg byttet ut Silkeborg med Ajax.

Meningene var mange om Ødegaards avgjørelse, etter at drammenseren hadde lagt bak seg en uvanlig europaturné med besøk hos flere av kontinentets mektigste klubber før han bestemte seg for å flytte til den spanske hovedstaden. For Dolberg var det derimot aldri noen tvil.

DEBUT: Martin Ødegaard på banen i sin debutkamp for Heerenveen sist helg. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

– Jeg hadde noen alternativer, men det var ikke snakk om noe annet enn Ajax da jeg hørte at de ønsket meg. Jeg var klar på at jeg ikke skulle gå fra Silkeborg til en klubb som Real Madrid. Det var aldri aktuelt, forteller Dolberg til VG.

– For stort skritt



To år senere er Dolberg en superstjerne i den nederlandske æresdivisjonen. Manchester United, Chelsea, Manchester City og Borussia Dortmund er blant klubbene som nå skal ønske seg den 187 centimeter høye angriperen.

Ødegaard har på sin side først nylig tatt steget mange eksperter mente han burde tatt allerede for to sesonger siden, med utlånet til Heerenveen.

I et eksklusivt møte med VG på Ajax sitt imponerende treningsfelt De Toekomst (fremtiden) i dag, forteller Dolberg hvorfor Ajax var det åpenbare valget for ham.

– Jeg kan ikke uttale meg om hvilket nivå Martin var på da han gikk til Real Madrid, jeg hadde bare sett noen videoer av ham da, men for meg ville det vært et altfor stort skritt. Det ville vært altfor langt fram til førstelaget, sier 19-åringen, som scoret hat trick på bare 18 minutter foran 50 000 tilskuere på Amsterdam Arena mot NEC Nijmegen tidligere i sesongen.

– Logisk at det har vært vanskelig

Dolberg vil derimot ikke kritisere Ødegaard. Han har forståelse for at det norske fenomenet ble fristet av verdens mektigste klubb.

– Jeg forstår godt at det er vanskelig å si nei til en klubb som Real Madrid, men det var et stort sprang han tok – fra den norske til den spanske ligaen. Det er logisk at det har vært vanskelig for ham å bli en del av førstelagstroppen, sier Dolberg.

Det inntrykket deler landsmann Lasse Schøne. 30-åringen har spilt 11 sesonger i Nederland. Han mener en klubb som Ajax er et perfekt springbrett for talentfulle unggutter, noe etablerte stjerner som Manchester Uniteds Zlatan Ibrahimovic og Tottenhams Christian Eriksen er eksempler på.

Derfor stusset Schøne på Ødegaards overgang til Real Madrid.

– Den gangen hadde jeg ikke sett så mye av ham, men jeg syntes det var litt rart at en så god spiller dro til en så stor klubb. Man visste at han ikke kom til å spille så mye der. På den andre siden så er det jo selvfølgelig vanskelig å si nei til Real Madrid, sier dansken til VG.

Mener førstelagsspill er avgjørende

Schøne mener forskjellen på å være en del av et A-lag og et reservelag er såpass stor at han blir stående og snakke om den i flere minutter etter at dagens Ajax-trening er ferdig.

Mannen med 26 kamper for Danmark bak seg forklarer den slik:

– På et førstelag møter du spillere som er sterkere og raskere. Så får du lære at du må prestere i hver eneste kamp. Du kan ikke si at «i dag vil jeg ta det litt rolig». Hver kamp skal vinnes. Hver uke skal det presteres. De unge spillerne i Holland får lært det raskt. Drar du til en større klubb i en større liga må du gjerne spille to år på et reservelag før du får muligheten, og der er man gjerne litt likegyldige til kampene. De betyr ikke noe. Jeg tror det er en vesentlig forskjell for de unge når de skal utvikle seg.

Derfor tror Schøne at Ødegaards utlån til Heerenveen er klokt, samtidig som Dolberg gleder seg over å ha fått selskap av nordmannen i den nederlandske ligaen. Neste mulighet til å se begge talentene i aksjon, er allerede på søndag. Da spiller Ajax borte mot Utrecht klokken 12.30, før Heerenveen møter PSV til storkamp i Eindhoven når uret på Phillips Stadion viser 16.45.