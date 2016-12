Agent Tore Pedersen: – Stor sjanse for at Ødegaard lånes ut

Agent Tore Pedersen har jevnlig dialog med Real Madrid om Martin Ødegaard (17). Han mener sjansen er stor for at nordmannen lånes ut i januar.

Den tidligere landslagsforsvareren var den som la til rette for overgangen til storklubben for snart to år siden. Pedersen har ikke en skriftlig representasjonsavtale med Ødegaard, men er jevnlig i kontakt både med hovedpersonen selv og med Real Madrid – og forteller at Champions League-mesterne er meget fornøyd med nordmannens utvikling.

Ønsker utlån i januar



– Det er vel en stor sjanse for at han lånes ut i januar. Det tror jeg nok både Martin og Madrid er interessert i. Klubben ser også at han må spille på et høyere nivå enn Castilla. Og han er god nok for å spille på et høyere nivå. Men jeg tror han har hatt godt av å være i Madrid den første tiden. Utlånet i august ble utsatt på grunn av litt forskjellige omstendigheter, men det er ofte slik Madrid jobber: Man leier ut spillere for så å hente de tilbake igjen, sier Pedersen til VG.

Onsdag fikk unggutten fra Drammen, som først fyller 18 år 17. desember, sin første obligatoriske start for storklubben i cupkampen mot Culturalo Leonesa. Mange har sagt mye positivt om Ødegaards involveringer i 6-1-seieren.

Tore Pedersen har aldri vært i tvil om at Real Madrid var et riktig valg.

– Han har hatt en fin utvikling. Konkurransen i Madrid er selvfølgelig ekstremt stor. Men her er det snakk om å utvikle seg til å bli en topp, topp internasjonal stjerne – noe jeg tror Martin har muligheten til å bli. Det er bare å se på «recorden» til de spillerne som har vært i Madrid og blitt gode. Og de har ikke nødvendigvis gått hele veien rett til førstelaget. Det nåløyet er enormt vanskelig å komme gjennom.

Får bare positive tilbakemeldinger



– Hvor ofte snakker du med Real Madrid?

– Det er jevnlig.

– Hvilke tilbakemeldinger får du?

– Bare positive. De er fornøyd med Martin. Det har ikke vært noen negative tilbakemeldinger, det har bare vært positivt fra dag én. De ser som oss at Martin er et stort talent. Jeg synes det er stort og flott for norsk fotball at vi har en nordmann som ennå ikke er 18 som starter for Real Madrid – selv om det er en cupkamp mot et dårlig lag. Det er utrolig gøy for Martin, for Strømsgodset og de som har vært med på å utvikle ham, sier Pedersen – og påpeker at den spanske gigantklubben ikke akkurat leker butikk.

– Vi må huske at Real Madrid har to målsettinger hvert år: Å vinne både Champions League og serien. Kravene er ekstreme.

Tore Pedersen vil ikke si noe om hvilke klubber som kan være aktuelle for å låne Ødegaard når overgangsvinduet åpner i januar, men det er åpenbart at det handler om å få mest mulig spilletid på høyest mulig nivå. Trolig kan flere europeiske ligaer være en mulighet.

– Det er ingen tvil om at Real Madrid har tro på Martin. De har ikke kjøpt ham for at han skal gå rett inn på laget. Han er en signering for fremtiden, sier fotballagenten.

Fjørtoft mener enkelte trenger «reality check»



Jan Åge Fjørtoft, som har hatt jevnlig kontakt med Ødegaard siden han var 15 år, mener at de som har slaktet ungguttens Real Madrid-valg trenger en aldri så liten realitetsorientering.

– Han er 17 år og startet en obligatorisk kamp for Real Madrid. Han debuterte for A-laget til Real Madrid da han var 16, og har spilt flere A-landskamper. Han er fortsatt yngst på U21-landslaget, men har likevel vært helt outstanding i flere kamper. Så er man negative til at han ikke spiller fast på Real Madrid... Hadde en 17-åring på Hødd vært like god, så hadde VG kommet med ekstrautgave. Nå må vi stikke fingeren i jorden, sier Fjørtoft.

Fjørtoft mener det blir stakkarslig om folk henger seg opp i at onsdagens kamp gikk mot Culturalo Leonesa fra nivå tre i Spania.

– Vi må se på hvilke referanser vi har i Norge når det gjelder internasjonal fotball. Etter bare tre-fire måneder begynte folk å felle en dom over oppholdet. Men Martin Ødegaard skrev ikke bare under for en fotballklubb. Det handler også om utdanning. Han gikk til kanskje Europas beste college som heter Real Madrid – med de beste elevene og lærerne i hele verden, sier den tidligere landslagsspissen.

Den nåværende Viasat-reporteren fortsetter:

– Frem til nå har Martin Ødegaard gjort alt riktig. Så er det ingen som vet hvor god han blir når han er 21 år. Men han trener med verdens beste spillere på verdens mest berømte fotballag hver dag. I USA bygger man opp utøvere til at de skal være på sitt beste når de er 21 eller 22. I Norge så gir vi opp 16-åringer. Den nyansen ønsker jeg å få frem.

Flere ganger har han selv snakket med klubbledelsen i den spanske hovedstaden om det norske stortalentet. Og mener det er null grunn til bekymring.

– Jeg kan meddele det norske folk om at Real Madrid er superfornøyd med utviklingen til Martin. De som har mest tålmodighet og forstår situasjonen best er Real Madrid, sier Jan Åge Fjørtoft.

P.S: VG har også vært i kontakt med pappa Hans Erik Ødegaard. Han ønsker ikke å kommentere sønnens situasjon nå.

