Marerittstart for de norske i Champions League

2-12. Det er målforskjellen totalt på de tre Champions League-kampene hvor det var nordmenn på banen.

Totalt fikk de 204 minutter på banen for sine respektive klubber. Både Mohamed Elyounoussi og Omar Elabdellaoui spilte hele kampen for hvert sitt lag, mens Tarik Elyounoussi fikk sin debut for Qarabag med 13 minutter igjen på kampuret.

90 MINUTTER: Omar Elabdellaoui spilte samtlige 90 minutter i 2-3-tapet for Sporting. Foto: Aris Messinis , AFP

Nærmest seier var Elabdellaoui og hans Olympiakos, som tapte 2-3 hjemme for Sporting. Den norske høyrebacken spilte hele kampen, men pådro seg gult kort og slapp inn to mål de første 13 minuttene.

Lite involvert

I Manchester Uniteds kontrollerte og sterke 3-0-seier over Basel hadde Mohamed Elyounoussi en bra mulighet etter drøye 65 minutter. Kantspilleren fikk ballen på 16 meter og dro mesterlig av Victor Lindelöf, men skuddforsøket ble reddet av David de Gea.

– Jeg burde vært mer bevisst på at han var borte. Jeg burde gått for skuddet med en gang. Det kommer til å sitte, igjen når jeg legger meg, men føler jeg kommer godt ifra det, sa Moi etter kampslutt til Viasat.

Ellers var ikke Basel-spilleren nevneverdig involvert i noe av det lille gjestene skapte.

Champions League-debut

Selv om Chelsea kjørte over Qarabag og knuste det kasakshtanske laget med tennis-sifrene 6-0, var det gledelig å se at Tarik Elyounoussi fikk sin Qarabag-debut da han kom inn i øsende regnvær på Stamford Bridge etter 77 minutter.

På de 13 minuttene han fikk for sin nye klubb var Tarik knapt nok involvert. Han hadde en involvering på tampen av oppgjøret da han slo en støttepasning, men ellers var det ikke mye å snakke hjem om i Tariks debut for laget som slo ut FC København i kvalifiseringen.

PS! Dette er kampene for de norske gutta i neste runde: Juventus-Olympiakos, Basel-Benfica og Qarabag-Roma.