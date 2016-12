Zlatan snytt for Messi-rekord da United vant 2-1

(Manchester United - Middlesbrough 2-1) Zlatan Ibrahimovic (35) trodde han hadde tangert Lionel Messis (29) målrekord da han scoret med knottene. Men dommeren annullerte scoringen.

Før dagens kamp mot Middlesbrough sto Zlatan Ibrahimovic med 50 mål i 2016, og han trengte kun én scoring for å tangere Barcelona-stjernen Lionel Messis rekord.

Og Zlatan scoret før hvilen, men dommer Lee Mason annullerte svenskens akrobatiske forsøk:

Anthony Martial vant igjen ballen ute på høyresiden, og han la den inn foran mål. Zlatan Ibrahimovic timet innlegget perfekt og satte den inn med knottene. Han jublet, men scoringen ble annullert av dommer Lee Mason mens målvakt Vicotr Valdes lå på bakken og vred seg.

– Bare Lee Mason kan svare på hvorfor ikke det blir dømt mål, for det er helt uforståelig. Zlatan går riktignok opp med knottene først, men det er stor avstand til Valdes. Det er feil, og det burde vært godkjent. Han burde gått ut og bokset, men han ble for feig. Zlatan trekker ned foten sin før den treffer ham, freste TV 2s Brede Hangeland i pausen.

Store sjanser

Gjestene fikk en gigantmulighet til å straffe Manchester allerede før tre minutter var spilt. Adama Traore, Adam Forshaw og Stewart Downing kom i en tre mot en-situasjon, men førstnevnte nektet å spille ballen. I stedet forsøkte han en håpløs utside-variant - som gikk langt utenfor De Geas venstre stolpe. Medspillerne slo ut med armene til ham.

Etter 14 minutter kastet en offside-plassert Paul Pogba seg bakover og hamret til ballen på et lekkert brassespark, men lærkulen traff kun stolpen før den forsvant ut av farlig område.

Zlatans omdiskuterte situasjonen oppstod etter at Anthony Martial hadde skutt i stolpen fra om lag 30 meter.

Snudde kampen

Martial og Pogba kombinerte flott på gjestenes 16-meterstrek like etter hvilen, og Pogba spilte fri Zlatan. Han prøvde å sette ballen mellom beina til Valdes, men denne gangen hadde ikke spanjolen noen planer om å la ballen havne i nettet.

Mens United kjørte på for å få den første scoringen, var det i stedet gjestene som stilnet Old Trafford. De klarte å holde vertene under trykk på egen halvdel, og Chambers fant Alvaro Negredo på 16-meterstreken. Han headet ballen lekkert ned til Grant Leadbitter, som satte den nede til høyre for David De Gea.

Men gjestene ga ikke opp. Og i løpet av under minuttet var kampen snudd: Først scoret Martial etter at Ibrahimovic headet han fri, før Pogba fikk gå opp upresset og heade ballen i mål fra om lag sju meter.

Dermed sikret Untied seg tre meget fortjente poeng.