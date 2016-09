Zlatan inn – Manchester United tapte: – Dobbelt ulykkelig

(Feyenoord-Manchester United 1-0) Det hjalp ikke at José Mourinho byttet inn Zlatan Ibrahimovic. Manchester United tapte sin andre kamp på seks dager. På et mål Mourinho påstår er offside.

Etter at United bara hadde skapt en sjanse gjorde United-manageren et trippel bytte da 28 minutter sto igjen av Europa League-kampen. I tillegg til Zlatan kom både Memphis Depay og Ashley Young inn mens Marcus Rashford, Juan Mata og Anthony Martial gikk ut.

Det hjalp lite.

Manchester United tapte sin fjerde strake kamp på utebane i Europa-cupene.

Mourinho har får en jobb med å rette opp klubbens internasjonale renommé. Manchester United har lidd nederlag i syv av sine åtte siste bortekamper i Champions og Europa League.

MATCHVINNER: Feyenoords Tonny Trindade feirer etter å ha truffet blink mot Manchester United. Foto: Peter Dejong , AP

– Dobbelt ulykkelig fordi vi tapte på en scoring som var offside, sier Manchester United-manageren.

Feyenoord kom voldsomt i en kontring 12 minutter før slutt. Det kunne ut fra klippingen av gresset se ut som Nicolai Jørgensen var i offside, men det kom ingen reaksjon fra den spanske dommeren Jesús Gil Manzano.

– Det så ut som linjemannen var en eller to meter på etterskudd, sa Max-kommentator Kenneth Fredheim under veis. Men ekspert Tor Ole Skullerud i studio fastslo etter kampen at det ikke var snakk om noen offside.

– Det er hårfint. Men Uniteds (Matteo) Darmian opphever offsiden, sier Skullerud etter å ha studert episoden med kanalens dataverktøy.

Danske Jørgensen fikk storme videre, la ballen tilbake til Tonny Trindade inne i United-feltet.

VG Live: Slik var kampen

Han dundret ballen i mål. Klassiske De Kuip eksploderte fullstendig – til tross for at 20.000 seter sto ledige etter at UEFA straffer klubben for tilskuerbråk sist sesong.

Zlatan traff godt på et frispark og kom til en halvsjanse. Mens Ashley Young bommet på Uniteds beste sjanse mot slutten. Men skuddet suste langt utenfor.

FIKK 28 MINUTTER: Det hjalp ikke med Zlatan Ibrahmovic i en en knapp halvtime for Manchester United. Foto: Peter Dejong , AP

– Den andre omgangen var mye bedre. Vi prøvde å vinne mens Feyenoord prøvde å unngå tap, hevder José Mourinho. United-sjefen mener nederlenderne scoret på sitt eneste angrep etter pause.

Han startet med åtte nye spillere i forhold til tapet for Manchester City sist lørdag.

– Jeg vil ikke snakke om enkeltspillere. Noen av dem spilte sin første kamp for sesongen. Selvfølgelig var noen bedre enn andre, men jeg kan ikke dømme dem etter bare en kamp, sier Mourinho ifølge Manchester Evening News.

Det var ingen stor United-dominans før pause.

Anthony Martial fikk omgangens største sjanse etter et innlegg fra Matteo Darmian. Men franskmannen bommet på mål.

Det gjorde også Jens Toornstra da han fikk omtrent den samme muligheten for hjemmelaget fem minutter før pause. Feyenoord var faktisk det beste laget før pause.

– Trist. En kjedelig 1. omgang. Denne kampen trenger et mål, sa Tor Ole Skullerud i pausen.

Han ble bønnhørt etter pause.

Men det hjalp ikke Manchester United.