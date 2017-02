Zlatan i «vilt» intervju: – Jeg er en løve

Zlatan Ibrahimovic (35) holdt show foran pressen etter å ha avgjort ligacupfinalen for Manchester United.

Dagen etter Zlatans to mål i ligacupfinalen mot Southampton (3-2) har en rekke intervjuer med den svenske superstjernen blitt publisert i britiske medier. Et av dem, gjengitt av Independent, omtales som både «bemerkelsesverdig» og «vilt».

Når en journalist forteller Zlatan at han spiller som om han skulle vært 25 år gammel, og ikke 35, svarer spisskjempen:

– Jeg ser bra ut. Jeg vet at jeg ser bra ut. Jeg føler meg fresh. Jeg føler meg bra. Jeg føler meg som et dyr.

– Snakker aldri så mye med journalister

Og så begynner han å sammenligne seg selv med en løve:

– Jeg er et dyr. Jeg føler meg som en løve.

– Hvorfor er du som en løve?

– Jeg er en løve. Jeg vil ikke være en løve.

– Mener du at du er sulten som en løve?

– Løven er født som en løve.

– Hva betyr det?

– Det betyr at jeg er en løve! Jeg snakker aldri så mye med journalister. Jeg har aldri stoppet opp så lenge for franske journalister, sier Zlatan mot slutten av en lang intervjusekvens foran britisk presse, gjengitt av blant annet Independent.

Her kan du se alle høydepunktene fra ligacupfinalen:

– La oss se hva som skjer

I en alder av 35 år har Zlatan scoret 26 mål i sin første sesong for Manchester United. Men han har fortsatt ikke signert på en ny kontrakt, og den nåværende avtalen løper ut til sommeren.

Zlatan svarer «nei» på spørsmål om det finnes en annen klubb eller en annen manager han ønsker å spille for, men nekter å binde fremtiden sin til United.

– La oss se hva som skjer. Jeg mener øyeblikket, hvordan jeg føler meg, situasjonen. Vi har to måneder igjen av sesongen, for ifølge mange så kunne jeg ikke gjort det jeg gjør nå, sier Zlatan, som forteller at han kom til Manchester United på grunn av manager José Mourinho:

– Jeg hadde tankene et annet sted før alt kom til overflaten da José ringte. Jeg har et spesielt forhold til ham. Da han ringte var det mer eller mindre «fortell meg hvilket nummer jeg burde ha på ryggen».