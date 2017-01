United-TV ble oppringt av Bolt - trodde ikke det var sprintstjernen

Selveste Usain Bolt (30) slo på tråden til Manchester Uniteds offisielle TV-kanal etter dette Paul Pogba-målet i går kveld. Men fikk neppe reaksjonen han hadde forventet.

«Vi forflytter oss til Jamaica og neste innringer som er Usain. Det er ikke Usain Bolt, er det»?, sa programleder Mandy Henry etter 2-1-seieren mot Middlesborough nyttårsaften.



«Jeg håpet du skulle si Bolt. Det er Usain Bolt, ja», svarer innringeren, titulert som Usain fra Jamaica i programmet.

Den nidobbelte OL-mesteren Bolt - tidenes raskeste mann på 100 og 200 meter - er klodens trolig mest kjente Manchester United-supporter, men studioverten forstår ikke at det faktisk er sprintstjernen på tråden. Noe innslaget fra klubbens offisielle Twitter-konto under med all tydelighet viser:



Som klippet viser, varer hele seansen et drøyt minutt. Ingen journalistisk innertier fra programlederen, akkurat. Og trolig følte også den medievante Bolt at responsen på hans engasjement kunne vært bedre:

Det ydmyke Twitter-svaret fra Henry kom like etterpå:

Det var Daily Mail som først omtalte saken. Bolts poeng med innringingen var for øvrig å uttrykke glede over lagets spill. To mål av Antony Martial (85.) og Paul Pogba (87.) sikret seier, etter at gjestene hadde sjokkert José Mourinhos menn med 1-0-ledelse midtveis i 1. omgang.

BOLTET FAST MINNET: Usain Bolt fikk drakt med verdensrekord-tiden 9,58 på 100 meter på da han besøkte Old Trafford 25. august 2012. Foto: Jon Super , AP

Seieren gjorde at de røde djevlene avsluttet 2016 på 6. plass med 36 poeng, 13 poeng bak serieleder Chelsea.

– Som å se gamle United, fastslo jamaicaneren.

Husker du? Rio Ferdinand foreslo United-prøvespill for Bolt

Bolt har flere ganger vært klar på at han er United-fan til hjerteroten, og uttalte til VG i 2011 at han drømte om en sjanse på Drømmenes teater.

Bolt: – Definitivt god nok for United!

Bolt har varslet at 2017-sesongen blir hans siste på friidrettsbanen.