United-spiller utestengt etter brudd på dopingregler

Manchester United og spilleren Phil Jones straffes for brudd på dopingkontroll-regler etter 2-0-seieren over Ajax i europaligafinalen i mai.

Manchester United er i lagt en bot på 10.000 euro og to kampers suspensjon for Phil Jones. Det kommer fram i en pressemelding fra UEFA mandag. Dagen etter at Manchester United var på norsk jord og slo Vålerenga 3-0 i treningskamp.

Rødtrøyene, som vant 2-0 over Ajax i europaligafinalen i mai, må betale boten på rundt 93.000 kroner fordi utvalgte spillere ikke kom raskt nok til dopingkontroll etter kampslutt i svenske Stockholm.

Samtidig straffes både Daley Blind og Phil Jones individuelt. Jones må stå over to kamper i Europa og får i tillegg en bot på 46.000 kroner. Han skal ha kommet med fornærmende kommentarer mot en dopingkontrollør, i tillegg til at han skal ha vist mangel på respekt for dopingkontrollprosedyren, skriver TV 2.

Engelske Daily Mail skriver at Jones ble sint fordi han gikk glipp av et lagbilde i garderoben som skulle hedre terrorofrene i Manchester.

Han må stå over Superfinalen (vinneren av Champions League mot Europaligaen) mot Real Madrid neste uke og første kamp i den kommende utgaven av mesterligaen.

Nederlandske Blind bøtelegges for ikke å ha møtt til dopingkontroll så raskt som mulig.

Manchester United-spillerne kan trøste seg med at de fikk en bonus på rundt 10 millioner kroner seg i mellom for å vinne Europaligaen. Den engelske storklubben kan fortsatt anke straffen de har mottatt.

United sikret seg en billett til kommende sesongs mesterliga gjennom å vinne europaligaen. Det ble kun sjetteplass i Premier League i 2016/2017.

PS! Fra før er allerede stopperen Eric Bailey suspendert i to Europa-kamper etter at han ble utvist i finalen.