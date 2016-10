United skapte én målsjanse: – Mesterlig oppvisning

(Liverpool – Manchester United 0-0) José Mourinho kom ikke til Anfield for å underholde. Dermed ble hatoppgjøret mellom Liverpool og Manchester United et gigantisk antiklimaks.

– Vi kontrollerte kampen – ikke bare taktisk, men også følelsesmessig – på det som må ha vært det mest stille Anfield jeg har vært på, og jeg forventet at det skulle være annerledes, er Mourinhos betraktning av eget lag og kampens atmosfære kort tid etter kampslutt.

Overfor BBC forteller portugiseren at han synes det var en positiv prestasjon av Manchester United, og fortsatte sine stikk mot hjemmelagets supportere.

– Reaksjonen fra publikum var konstant skuffelse. Folk forventet at vi skulle komme hit og havne i trøbbel, men det gjorde vi aldri, sier han.

Les også: De Gea reddet United i toppkampen

Begredelig offensiv statistikk



Ett poeng er ett poeng, men mange offensive plusser kan ikke portugiseren sitte igjen med. For Uniteds sjansefasit etter 90 spilte minutter på Anfield er ganske begredelig. Kun Zlatan Ibrahimovic’ nikk på Paul Pogbas innlegg etter 54 minutter var det nærmeste Mourinhos menn kom scoring. Superspissen fikk sjansen fra kort hold, men presterte å avslutte langt utenfor med pannebrasken.

Gjestene skal ifølge Bleacher Report ha hatt fattige seks ballberøringer totalt inne i Liverpool-feltet. United noterte seg også for en ballbesittelsesprosent på 35. Det laveste tallet laget har hatt siden statistikktjenesten Opta begynte å samle inn data i 2003. Det er ikke å overdrive å si at bortesupporterne ble snytt for et festoppgjør.

Les også: Tidenes United-Liverpool-lag: Vraker Cristiano Ronaldo

Får skryt av ekspertene



Likevel var det noen som lot seg begeistre og godtok at United spilte som de gjorde.

– Mourinho med mesterlig oppvisning i lagstruktur og disiplin, melder Stoke-spiller Charlie Adam på Twitter kort tid etter kampslutt.

Han får støtte av tidligere Liverpool-spiller og nåværende Sky Sports-ekspert Jamie Carragher.

– Ingen kommer til å endre Mourinho. Jeg tror til og med styret og supporterne aksepterer det. De gjorde en god jobb mot Liverpool. Dette er en mann som har to titler i Europa og titler over hele verden. Han kommer til å gjøre dette på sin måte, sier han.

– Noen ganger handler det om å drepe kamper og «nulle ut» motstanderen. Det er kanskje ikke «Manchester United-måten» å gjøre det på, men for klubben handler det nå om å vinne trofeer og være en utfordrer til tittelen igjen, sier Carragher.

– Så komfortabelt ut



Hjemmefansen kan føle seg snytt de også. Laget har ni mål på de to første hjemmekampene i Premier League. Mot to andre topplag (Chelsea og Arsenal) har det blitt seks mål og to seire. I den leiren var det stor skuffelse å spore. De ligger likevel helt der oppe. Liverpool har kun to poeng opp til Manchester City fra sin fjerdeplass. United ligger på syvende. De er fem poeng bak Pep Guardiola & co.

– United fikk det poenget de kom for. Du må gi de skryt fordi de fleste lag som reiser til Anfield blir slått. Vanligvis blir det tøft for motstanderen, men det så komfortabelt ut for de (Manchester United), sier tidligere Arsenal-legende og BBC-ekspert Martin Keown.