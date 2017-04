(Anderlecht-Manchester United 1-1) Bortebane-spesialisten Henrik Mkhitaryan (28) så lenge ut til å bli matchvinner i Belgia. Så dukket Leander Dendoncker (21) opp.

Det så lenge ut til at Mkhitaryan-scoringen, som var hans fjerde på bortebane i Europa League-sammenheng denne sesongen, skulle bli kampens eneste scoring.

Det var frem til det 86. minutt. Da dukket Leander Dendoncker opp i United-boksen og stanget inn utligningen etter et kreminnlegg fra Ivan Obradovic.

Det sene hodestøtet fra 21-åringen sørget for at det endte 1-1 på Constant Vanden Stock.

UTLIGNING: Her stanger Leander Dendoncker inn 1-1. Foto: Emmanuel Dunand , AFP

Manchester United-kaptein Michael Carrick var oppgitt etter kampen.

– Det er frustrerende. Vi kontrollerte kampen og burde vunnet. De hadde en sjanse og scoret. Vi ble for komfortable, sier Carrick til BT Sport etter kampen.

– Det er ikke verdens undergang, men vi er bedre enn dette.

Som det var for Rostov og St. Etienne kommer det til å bli tøft å komme til Old Trafford for Anderlecht. På Old Trafford har laget vunnet de siste de siste fire Europa League-kampene med en målforskjell på 13-1.

Bortebane-eksperten Mkhitaryan scoret igjen

Manchester United-spiller Henrik Mkhitaryan trives best på bortebane i Europa League. Skjærtorsdag kveld scoret han sitt fjerde mål i turneringen.

Og alle fire har kommet på bortebane: mot Zorya, St. Etienne, Rostov og nå Anderlecht.

Kveldens scoring etter 36 minutter var en skikkelig goalgetterscoring. Armeneren dukket opp på bakerste stolpe etter at Anderlecht-målvakt Ruben Martinez måtte gi retur på et skudd fra Marcus Rashford. Fra en meter pirket «den armenske Messi» inn ledelse for gjestene.

BORTEBANEDØDAREN: Her setter Henrik Mkhitaryan inn Uniteds eneste scoring. Det var armenerens fjerde scoring på bortebane i Europa League-sammenheng denne sesongen. Foto: Emmanuel Dunand , AFP

Selv om gjestene styrte store deler av kampen og burde økt ledelsen til 0-2 på tampen da Paul Pogba fikk en kjempesjanse alene med Ruben, som sistnevnte reddet mesterlig, fikk hjemmelaget med seg en viktig scoring på tampen før returoppgjøret på Old Trafford om en uke.