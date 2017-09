United med drømmeretur til Champions League

(Manchester United - Basel 3-0) Gjensynet med den gjeveste klubbturneringen ble en lek for José Mourinhos menn. Først og fremst takket være rå belgisk kraft.

Marouane Fellaini og Romelu Lukaku sørget nærmest på egenhånd for at Manchester United vant den første gruppespillskampen med sine hodestøt i første- og andre omgang. Marcus Rashford fikk æren av å avslutte ballet med en bredside seks minutter før slutt, men da hadde Basel for lengst gitt opp.

De rødkledde kunne dermed innkassere en relativt enkel seier på Old Trafford tirsdag kveld etter å ha skuffet med et 2-2-resultat mot Stoke sist helg.

– Etter at vi «feilet» i Stoke, måtte vi slå tilbake med en seier. Fotballen vi spilte var ikke fantastisk, men vi vant. Vi slipper ikke inn og vi er i utvikling, sier Romelu Lukaku etter kampen, ifølge BBC.

«Magre» år i Champions League



Det spørs om ikke det gjør ekstra godt i den røde delen av Manchester etter labre Champions League-prestasjoner de siste årene.

Siden triumfen mot Chelsea i 2008 har de riktignok tapt to finaler (2009 og 2011). Men siden 2011/2012-sesongen er kvartfinale det nærmeste klubben har vært troféet. I 2014/2015 deltok de ikke engang. For to sesonger siden røk de ut allerede i gruppespillet og ifjor ble det «bare» Europa League.

I år ligger uansett alt til rette for avansement til utslagsrundene. Manchester United møter Benfica, CSKA Moskva og Mohamed «Moi» Elyounoussis Basel i gruppe A. Sistnevnte ble ingen målestokk tirsdag kveld.

Pogba-skade



Bare to minutter var spilt da første sjanse kom. Lukaku fikk muligheten fra kort hold, men fikk avslutningen blokkert av en oppofrende Basel-forsvarer. Tonen var satt på Old Trafford.

Dominansen fortsatte gjennom omgangen og det var Henrikh Mkhitaryan som burde fikset lederscoringen. Etter et snaut kvarter ble armeneren servert perfekt inne i 16-meteren, men nikken fra kort hold gikk over. Deretter ble han satt opp i glimrende posisjon av Lukaku, men skuddet fra fire-fem meter gikk i stolpen. Også returen skuslet han vekk.

Til slutt var det en innbytter som tok ansvar. Paul Pogba var en av fire spillere i Uniteds startoppstilling i dag, som også spilte fra start mot Stoke i helgen. Etter 20 minutter av kveldens oppgjør tok franskmannen seg til låret. Marouane Fellaini ble satt inn.

Fellaini startet ballet



Og Fellaini brukte bare et kvarter på å vise seg sjansen verdig.

En vakker spillvending fra Nemanja Matic traff høyreback Ashley Young. Han svarte med å levere et enda mer perfekt innlegg. Fellaini fikk stå merkelig upresset på fire-fem meter og nikket inn 1-0.

Innimellom de store United-sjansene hadde også Basel to muligheter. Først ved et halvvolley-skudd signert Luca Zuffi og like før pause ved Mohamed Elyounoussi. Men det ville seg hverken for nordmannen eller resten av laget foran mål. Dermed endte det med United-ledelse til pause.

Rashford satte spikeren i kista



Etter hvilen tok det bare åtte minutter før hjemmelaget doblet ledelsen. En kort corner ble slått inn fra Daley Blinds presise venstrefot. Lukaku steg til værs og hadde ingen problemer med å nikke inn 2-0.

Selv om vertene brant en rekke sjanser ble det ikke scoring før Marcus Rashford entret banen. Etter nydelige kombinasjoner ute til høyre var det Fellaini som inntok servitørrollen.

Innlegget hans føk forbi både to og tre mann før ballen traff høyrefoten til Rashford. Unggutten takket for muligheten ved å plassere ballen kontant i mål bak en sjanseløs Tomás Vaclík i Basel-buret.

