United-legende reagerer på bruken av Pogba: – De kjøpte ikke Lionel Messi

Paul Scholes (41) forstår ikke hvordan Manchester United-manager José Mourinho (53) ønsker å bruke milliardmannen Paul Pogba.

– Jeg vet egentlig ikke hvilken posisjon han spiller nå. Har han en posisjon? Har han blitt fortalt at han kan spille hvor som helst? Det virker som at han er litt «overalt». Jeg synes han prøver for mye med ball, slår Scholes fast som ekspert for BT Sports ifølge Daily Mail, under Uniteds Europa League-tap mot nederlandske Feyenoord torsdag kveld.

Pogba-overgangen ble annonsert med brask og bram den 9. august i år. Siden den gangen har han vært på banen i tre ligakamper i tillegg til gårsdagens oppgjør i Europa.

Men koster du rundt én milliard kroner, er verdens dyreste fotballspiller gjennom tidene, så er det ikke kampene mot Hull og Southampton du huskes for. Det er kampene på en litt større scene.

– De kjøpte ikke Messi



Pogba slet en hel omgang i det sviende 1-2-tapet mot Manchester City lørdag. Sammen med resten av United-laget hevet han seg voldsomt da han i pausen ble flyttet i en litt mer fremskutt midtbaneposisjon – eller i rollen bak spissen. Mot Feyenoord i går fikk han spesielt, og resten av laget generelt, nok en gang sviende kritikk.

– Han prøver å komme seg forbi fire spillere. Han går for mye med ballen. Han burde gjøre det enkelt nå, sier Scholes – med over 700 kamper for klubben – om Pogba.

– Det er ikke spilleren Manchester United kjøpte. De kjøpte ikke Lionel Messi som skulle ta seg forbi fem spillere og skyte i krysset hver gang. De kjøpte en sterk midtbanespiller som kan holde på ballen. Han har kvalitetene, han kan spille fremover og han kan løpe, sier Scholes.

Manchester United-legenden ser likevel lys i enden av tunnelen for den unge franskmannen. Han mener en kreativ playmaker-type vil passe Pogba perfekt.

– De må kanskje hente en spiller til å gjøre det. Michael Carrick er også kapabel til å gjøre en sånn jobb, sier Scholes.

