United-legende lei av Mourinho: – Aldri hørt så mye søppel

Tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane (45) har sett seg lei av klagingen til manager José Mourinho (54).

Etter at Manchester United tok seg til Europa League-kvartfinale takket være torsdagens 1-0-seier over FC Rostov, brukte Mourinho energien på å kritisere sitt lags tette kampprogram.

– Vi har mange fiender. Vanligvis burde fienden vært Rostov, men vi har mange fiender. Det er vanskelig å spille med ti mann på mandag, det var vanskelig å spille nå, og det blir vanskelig å spille klokken 12 på søndag. Vi har mange fiender, sa Mourinho, som måtte konstatere at superstjernen Paul Pogba måtte ut med en lårskade.

– Vi kommer sannsynligvis til å tape mot Middlesbrough på søndag. Utmattelse har sin pris, sa han.

Tidligere United-kaptein Roy Keane, som vant syv Premier League-titler og spilte godt over 300 kamper for klubben mellom 1993 og 2005, er ikke imponert over Mourinhos klaging.

– Jeg har aldri hørt så mye søppel i hele mitt liv. Hvorfor må vi høre på det tullet? Det han snakker om, er jo bare fullstendig tøv, sier Keane.

– Han leder en av planetens største klubber, har den troppen og de spillerne, og så fortsetter han likevel å klage på for mange kamper og utmattelse, sier Keane ifølge ESPN.

45-åringen er i dag assistenttrener på det irske landslaget, men han følger tett med på Manchester United gjennom opptredener som TV-ekspert på ITV.

45-åringen er i dag assistenttrener på det irske landslaget, men han følger tett med på Manchester United gjennom opptredener som TV-ekspert på ITV.

– Vi tok nettopp en titt på cuptrekningene de har hatt. De har hatt en enkel vei i cupene, noen veldig heldige trekninger, mange hjemmekamper, og fyren snakker bare tøv, sier Keane.

Han mener Mourinho-klagingen ikke er forenlig med en storklubb som Manchester United.

– Jeg har aldri hørt så mye tull i hele mitt liv. Kanskje klubben er for stor for ham, og at han ikke klarer å oppfylle forventningene på kampene. Hvilke kamper? Manchester Uniteds reserver kunne vunnet den kampen, sier Keane om 1-0-seieren over Rostov.

Keane har aldri vært spesielt begeistret for Mourinho. I fjor, da Mourinho ble ansatt som ny Manchester United-manager, sa den gamle midtbanekrigeren følgende:

– Han er ikke min kopp te. Da jeg møtte ham som trener var han veldig irriterende, men det er en personlig greie.