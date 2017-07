United-klare Lukaku var aldri i tvil – sier det var enkelt å vrake Chelsea

Bitiske medier melder at Romelu Lukaku (24) har fullført og bestått den medisinske testen, og nå forteller han om gleden rundt den snart offisielle Manchester United-overgangen.

– Hvorfor velger du Manchester United, som kom på 6. plass forrige sesong, over Premier League-mester Chelsea, spør ESPN.

Da svarer Lukaku på spørsmålet, med et nytt spørsmål.

– Hvordan sier man nei til verdens største klubb?

Før overgangen ble klar, var det mye som tydet på at Antonio Conte og Chelsea skulle gå seirende ut av duellen mot Evertons toppscorer. Ifølge Lukaku selv, var han aldri i tvil, og valget om å velge Manchester United over Premier League-mesterne var enkelt.

– Jeg hadde allerede bestemt meg. Jeg ga Manchester United mitt ord og så meg aldri tilbake.

For første gang siden Manchester United offentliggjorde at de har blitt enige med Everton om en overgang for den belgiske målmaskinen Romelu Lukaku, har hovedpersonen lettet på sløret rundt overgangen til Old Trafford.

En livslang drøm



I et eksklusivt intervju med ESPN forteller han at når Manchester United banket på døra, trengte han ikke å tenke seg om for å gi sitt ja. Samtidig forteller han om det mye omtalte forholdet til Jose Mourinho, mannen som lot ham forlate Chelsea i 2014.

Når de nå gjenforenes, tre år senere, vil Lukaku hjelpe sin tidligere sjef med å skyte Manchester United tilbake til toppen.

– Jeg har drømt om en mulighet som dette helt siden jeg var en guttunge. De (Manchester United) har de beste supporterne og Englands beste stadion. Dette er den perfekte muligheten for meg.

Kraftspissen er for tiden på ferie i USA sammen med sin ferske lagkamerat Paul Pogba. Søndag setter Manchester United-spillerne kursen mot nettopp USA, for å begynne på forberedelsene til sesongen. De forberedelsene vil også ta lede ham til Norge, da Manchester United møter Vålerenga senere i juli.

– Nå er det på tide å jobbe hardt, hardere enn jeg noensinne har jobbet. Jeg gleder meg veldig. Jeg slutter meg til en gruppe av bare strålende spillere. Vi ønsker å vinne trofeer.

Lukaku gir kompis Paul Pogba mye av æren for at valget til slutt falt på de røde djevlene.

– Jeg og Paul er sammen mer eller mindre hver dag. Han har fortalt meg om livet i United, og det har bare blitt som en sang på hjernen min. Med de supporterne og den stadionen, ligger alt til rette for å levere gode prestasjoner.

Mener Mourinho er «verdens beste»



Tre år etter at Jose Mourinho veide Lukaku og ikke fant ham god nok, gjenforenes de. Den portugisiske manageren betaler tre ganger så mye som han solgte ham for, og det er Lukaku glad for. Han mener nemlig at Mourinho er verdens beste manager.

– Jeg er utrolig glad for å få muligheten til å jobbe under ham igjen. Vi har vært i kontakt, han har fortalt meg om klubben og fortalt meg hva han forventer av meg.

Lukaku bærer ikke nag for at han fikk begrenset med muligheter i Chelsea.

– Det var en helt annen tid. Jeg var mye yngre og ønsket og spille, noe han hadde forståelse for. Derfor lot han meg dra et sted jeg fikk spille fast. Men nå er jeg 24 og en voksen mann. Han har sett meg vokse, og jeg er takknemlig for at han gir meg muligheten igjen.

Nå vil han skyte Manchester United tilbake til topps i England. De røde djevlene har ikke vunnet Premier League siden 2012/13-sesongen.

– Jeg har aldri vunnet et stort trofe, og det ønsker jeg å gjøre noe med. Manchester United er en klubb som vil dominere, og jeg tror jeg kan hjelpe dem gjøre det.

Statistikken hans er hvert fall udiskutabel. 71 mål på 133 kamper for Everton legger ingen demper på forventningene. Mourinho, Pogba og Manchester United-fansen håper nå at Lukaku kan ta med seg scoringsformen til en større scene enn Goodison Park.

På Drømmenes Teater.