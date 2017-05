United-helten «følte» at han ville score

(Celta Vigo – Manchester United 0-1) De fleste regnet med at Paul Pogba skulle skyte. Da gikk 19 år gamle Marcus Rashford selvsikkert frem og sendte Manchester United mot Europa League-finalen.

Manchester Uniteds finaler: Manchester United har spilt seks europacupfinaler. Fire av dem er vunnet. Her er alle: Serievinnercupen/ Champions League: 1968: United - Benfica 4-1 eeo 1999: United - Bayern M 2-1 2008: United - Chelsea 1-1 (6-5 på straffer) 2009: Barcelona - United 2-0 2011: Barcelona - United 3-1 Cupvinnercupen: 1991: United - Barcelona 2-1

Rashfords vakre frisparkscoring fikset en råsterk 1-0-seier borte over Celta Vigo i den første semifinalen.

– Han sa til meg at han hadde en god følelse, forklarte Paul Pogba i seiersintervjuet, og på spørsmål om han er imponert av unge Rashford, svarte den franske «milliardmannen»: – På banen ser man ikke på alderen.

En lykkelig José Mourinho oppsummerte det slik:

– Rashford er bare 19, men han elsker fotball. Han står igjen i en halvtime på trening for å trene på disse frisparkene. Han jobber, jobber og jobber. Han er veldig moden. La oss glemme alderen.

«Europa League er ikke den turneringen Manchester United ønsker å være med i», uttalte United-manageren foran den første gruppekampen mot Feyenoord i fjor høst.

Det mener han ikke 13 kamper senere. Nå er det knapt noen annen turnering Mourinho ønsker å være med i. Seier i Europa League er europaveien inn i neste sesongs Champions League. Det ser langt mer kronglete ut for United å bli blant de fire beste i ligaen.

På Balaídos i Vigo har Barcelona tapt og Real Madrid spilt uavgjort denne sesongen, men Manchester United hadde bra kontroll på det spanske laget som aldri har vunnet noe som helst på sine 93 år.

Manchester United har vunnet alt på sine 139 – bortsett fra Europa League (eller forgjengeren UEFA-cupen). Nå ligger det i hvert fall alt an til å bli den første finalen.

Paul Pogba var tilbake fra to kampers skadefravær i et United-lag som gikk ut i et aggressivt press mot et vanligvis særdeles aggressivt Celta-lag. Spanjolene ble trolig en smule forvirret, det så i hvert fall slik ut. Mourinhos menn var bare truet én gang før pause, da Nemanja Radojas innlegg fant Daniel Wass. Fra bare seks meter viste dansken at han ikke lever opp til etternavnet når det kommer til avslutninger med hodet.

Men etter hvert var det United som skapte mest før pause. De tre største sjansene:

• • Marcus Rashford vred vakkert ballen mot lengste hjørne. Celta-keeper Sergio Alvarez måtte strekke på alle sine 179 centimeter for å redde med venstrehånden.

• • Paul Pogba spilte lekkert spilte gjennom Henrikh Mkhitaryan, men venstrebeinet til keeper Sergio var i veien.

• • Da Rashford like etter spilte gjennom Jesse Lingard var sjansen mye giftigere enn avslutningen, og Sergio kunne ikke unngå å redde.

– Det er det samme hver gang, vi har mange sjanser uten å få mål. Vi må bare jobbe videre hele tiden, sier Pogba.

SJANSESLØSING: Slik så José Mourinho ut da hans lag misbrukte den ene sjansen etter den andre før pause. Foto: REUTERS

– Det er ikke så lett å ha kontroll på dette laget. De scorer nesten i hver kamp. Vi greide å ha kontroll, samtidig som vi skapte en del selv, sier Uniteds spanske midtbanekriger Ander Herrera.

Celta Vigo ble mer med i kampen i åpningen av 2. omgang, og Pione Sisto hadde en ålreit sjanse tidlig. Keeper Sergio Romero reddet imidlertid greit avslutningen til Celtas andre danske, han som scoret både hjemme og borte da Midtjylland møtte United i 16-delsfinalen i fjor.

Men reddet gjorde ikke keeper-Sergio på motsatt side da Rashford banket til etter 67 minutter. Og Celta-keeperen led nok av at han bare er 1,79 høy, da Uniteds helt fra kvartfinalen mot Anderlecht også ble helten i semifinalen. Marcus Rashfords frispark var godt, men det var fra skrått hold og ikke umulig å ta. Målvakten var litt feilplassert og manglet noen centimeter.

I det hele tatt manglet Celta Vigo ganske mye denne kvelden.