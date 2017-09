United-fansens «penis-sang» får rasismerefs

Antirasistisk organisasjon ber Manchester United stoppe fansens sang til lagets nye superspiss, Romelu Lukaku (24).

Organisasjonen Kick It Out, som kjemper mot rasisme og diskriminering, har bedt Manchester United om å stoppe fansens «penis-sang» til Lukaku.

Søndag scoret Lukaku ett av Uniteds fire mål mot Everton. Fansen «hyllet» ham med denne sangen:

«Romelu Lukaku. He's our Belgium scoring genius. He's got a 24 inch penis. Scoring all the goals» (Romelu Lukaku. Han er vårt begiske soringsgeni. Han har en 24 tommer penis. Scorer alle målene).



Kick It Out får i følge The Mirror støtte fra flere United-fans i at sangen er rasistisk. Saken er også lagt frem for FA (det engelske fotballforbundet).



Husker du denne? Roberto Carlos knust etter banankasting i Russland.



Sangen skal ha runget under Champions League-kampen mot Basel onsdag, da United vant 3-0, Lukaku scoret ett.

Billig og støtende



Scott Patterson, som driver Manchester United-bloggen The Republik og Mancunia, reagerer kraftig på sangen.

– Her har vi en enormt talentfull angriper, som for tiden er toppscoreren i ligaen, likevel er han redusert til å bli feiret for størrelsen på penisen, sier Patterson til Times melder The Mirror før han legger til:

– Det er en billig og støtende stereotyp som ikke har noen plass i vår tid.

Den belgiske angrepsspilleren kom til United fra Everton foran denne sesongen.

Og Kick It Out vil følge med fremover. I følge The Mirror sier en talsmann for organisasjonen at det kan få konsekvensen for dem som synger sangen.

– Rasistiske stereotyper er aldri akseptabelt i fotball, eller ellers i samfunnet, selv om intensjonen er å vise støtte til en spiller. Hvis vi mottar informasjon som har sammenheng med denne diskriminerende sangen, så vil det bli sendt videre til utøvende makt og de som bidrar til sangen kan forvente straffe, sier talsmannen i følge The Mirror.