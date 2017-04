United bekrefter: Zlatan ute med kneskade

Manchester United bekrefter på sine hjemmesider at Zlatan Ibrahimovic (35) er ute med kneskade.

Klubben skriver at både Ibrahimovic og Marcos Rojo har pådratt seg skader i leddbånd i kneet, men presiserer ikke om det dreier seg om korsbånd.

Et avrevet korsbånd vil være det mest kritiske for spillerne, med en opptreningsperiode som kan ta mellom åtte til tolv måneder.

ESPN meldte fredag at det dreide seg om nettopp en korsbåndsskade for Zlatan Ibrahimovic, og at han tidligst ville være på banen igjen i januar.

Forvirring rundt skadeomfanget

BBC hevdet tidligere lørdag å vite det samme, men det avvises av United overfor svenske Expressen.

– Vi har ikke gått ut med noe informasjon og kommer trolig heller ikke til å gjøre det før Burnley-kampen i morgen, skriver en talsperson for klubben i en tekstmelding.

Tidligere lagkamerat: Tror Zlatan-skaden kan bety slutten på karrieren

Saken fortsetter etter diskusjonen om hvem som eventuelt bør erstatte svensken.

På hjemmesiden skriver klubben at svensken kommer til å få oppfølgning de neste dagene, men at det er for tidlig å si noe om hvor lenge Ibrahimovic vil være ute.

Sky Italia-journalist Gianluxa Di Marzio hevdet å vite at svensken var på vei til USA for å bli behandlet av korsbåndsekspert Freddie Fu.

Zlatan Ibrahimvoic skadet seg stygt i torsdagens Europa League-kamp mot Anderlecht. Etter 93 minutter av oppgjøret mot Anderlecht torsdag kveld landet superstjernen landet forkjært., og den 195 centimeter høye svensken gikk rett i bakken, og holdt seg umiddelbart til høyre kne mens han skar grimaser.

Også Marcos Rojo skadet seg torsdag, og vil få oppfølgning over de neste dagene.

Se også: – 90 prosent kommer tilbake