TV 2-kommentator svarer Lindelöf-kritikerne: – Ingen spektakulær spiller

Kritikken har haglet mot Victor Lindelöf etter Manchester Uniteds sesongoppkjøring, men TV 2-kommentator Øyvind Alsaker ber folket «puste med magen».

Real Madrid lekte seg til sesongens første trofé med 2-1-seier over Manchester United i den europeiske supercupfinalen tirsdag kveld.

I etterkant av oppgjøret har Uniteds svenske forsvarer Victor Lindelöf fått mye kritikk både av supportere og eksperter i ulike medier.

– Lindelöfs opptreden mot Real Madrid var urovekkende, og prestasjonene hans i treningskampene i sommer har skapt bekymring, sa tidligere Crystal Palace-manger Alan Pardew i Sky Sports' studio etter kampen.

– Det virker som at han sliter i øyeblikket. Benfica og den portugisiske ligaen er en annen utfordring enn Premier League uke inn og uke ut. Intensiteten i dødballsituasjoner og presset på midtstoppere i ligaen er svært tøft.

Den franske sportsavisen L'Equipe kåret svensken til Manchester Uniteds dårligste spiller i kampen med 3 av 10 på sin spillerbørs.

Lokalavisen Manchester Evening News ga Lindelöf 4 på børsen, mens The Mirror ga svensken en femmer med kommentaren «ikke overbevisende i et eneste øyeblikk av kampen».

Alsaker: – Han er ikke spektakulær



TV 2s Premier League-kommentator Øyvind Alsaker vil ikke kaste seg på kritikkbølgen og mener at United-supporterne på gi svensken tid og «puste med magen».

– Jeg forstår hva folk mener, men det var altså Real Madrid som var motstanderen. Jeg synes ikke han var noen «pushover». Han kjempet bra mot Bale og hadde en god takling på Benzema, sier Alsaker.

– Jeg forstår hva kritikken går i. Lindelöf er ikke en spektakulær spiller. Han er hverken raskest, størst eller sterkest. Han er mer en «allrounder».

– Folk blir bekymret når de ser at motspillere er raskere eller sterkere enn ham, men du må ikke være to meter høy, veie 100 kilo og løpe som Usain Bolt for å være midtstopper.

Trekker frem Vidic og Ferdinands debut



Svensken ble hentet til United i sommer for om lag 330 millioner norske kroner, en sum som Norges landslagssjef Lars Lagerbäck omtalte som «sykt».

– José Mourinho er ganske dyktig på å identifisere det han trenger av spillere. I tillegg må vi ta i betraktning at Lindelöf er 23 år gammel og helt ny i klubben. Vi kan ikke felle dommen som et «bomkjøp» allerede nå.

TV 2-kommentatoren tror Lindelöf er en av Mourinhos investeringer for fremtiden.

– Det er naturlig å tenke at Lindelöf og Eric Bailly vil være Manchester Uniteds stopperpar i fremtiden. De er begge unge og er begge hentet til klubben av Mourinho, sier Alsaker, som også vil minne United-fansen på at ikke alle av klubbens stopperpar har vært eksepsjonelle fra første sekund:

– Nemanja Vidic var også utilpass da han kom. United tapte 3–4 for Blackburn og Rio Ferdinand ble utvist i første start i duo med serberen. Man kan aldri vite hva som kan bli et godt stopperpar.

– Patrice Evra ble jo faktisk byttet ut i pausen i sin debut etter en grusom første omgang!

Usikker på stopperduo i første runde



Manchester United serieåpner mot West Ham førstkommende søndag. Alsaker er ikke sikker på hvilken midtstopperduo Mourinho vil velge i første runde.

– For meg virker det som at Bailly er en klar nummer én. Kanskje er det for tidlig for Lindelöf? Kanskje er det Jones som blir Baillys makker i åpningen? Det er mye å velge mellom for Mourinho. Det blir spennende å se, sier kommentatoren, som også er klar på at det virker som at United selv er klare på at de har et lite problem i midtforsvaret.

– Det har vært en utfordring for dem, og det virker som at «stoppersurret» i United over mange år er en prioritet for klubben å løse.