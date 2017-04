Tror Zlatan-skaden kan bety slutten på karrieren

Skadeomfanget etter Zlatan Ibrahimovics skrekklanding torsdag kveld er fortsatt ikke klart. Svenske eksperter mener det i verste fall kan dreie seg om karrierepunktum for 35-åringen.

Det var 90 minutter ut i oppgjøret mot Anderlecht torsdag kveld at superstjernen landet forkjært. Den 195 centimeter høye svensken gikk rett i bakken, og holdt seg umiddelbart til høyre kne mens han skar grimaser.

– Zlatan mottar mange smeller, men jeg har aldri sett han ynke seg sånn som han gjorde der. Jeg tenkte på korsbåndet hans med en eneste gang, sier Ibrahimovics tidligere lagkamerat på Sveriges landslag, Anders Svensson, ifølge Expressen.

– Er det korsbåndet det er snakk om, så er det et skadeavbrekk på mellom åtte og 12 måneder som venter. Da virker det tvilsomt at han skal komme seg tilbake på banen igjen, svarte Kanal 9s ekspert Hasse Backe.

Mourinho: – Det ser ikke bra ut

Kampen endte med 2-1-seier for Manchester United etter ekstraomganger. Med 3-2 sammenlagt sendte Marcus Rashford rødtrøyene videre til semifinale i Europa League, men spissmakkerens skade var den store snakkisen i etterkant.

– Det ser ikke bra ut. Følelsen er ikke god. Jeg vil være optimist, men det er jeg ikke, var José Mourinhos oppsummering av svenskens skadesituasjon overfor BT sports.

Simon Bank, forfatter av boken I hodet på Zlatan Ibrahimovic, mente at Ibrahimovics alder og skadehistorikk kan tale imot et comeback om det blir snakk om et langt skadeavbrekk.

– Det er de mørke tankene han må jobbe med nå. For er det så ille som det ser ut, så venter en lang rehabilitering. Han blir 36 år til høsten, han har aldri vært borte lenge med skader og har ikke hatt noen kneskader, men det ser ikke bra ut nå, sier Bank.



Rojo også ut med skade

Det var imidlertid ikke kun Ibrahimovic som måtte forlate banen med skade. Kun 19 minutter ut i oppgjøret ble Marcos Rojo skadet.

Argentineren kom seg på bena igjen, men ble fraktet av gressmatten på Old Trafford på båre fire minutter senere.

– Det er skuffende. Vi håper at det ikke er snakk om alvorlige skader, fordi de er to viktige spillere for oss, sier midtbanespiller Michael Carrick ifølge BBC om lagkameratene.



Med 17 scoringer er Ibrahimovic rødtrøyenes soleklare toppscorer i Premier League. I et skadeplaget United-forsvar har Rojo vært på banen i 21 seriekamper, kun Antonio Valencia har spilt flere kamper i den bakre fireren denne sesongen.

Med en kamp mindre spilt en Manchester City, er avstanden opp til den viktige 4.-plassen kun fire poeng. Til Liverpool på tredje, som har spilt to kamper mer, skiller kun seks poeng.

Dermed blir de syv kommende ligakampene svært viktige for Uniteds sesong.

