Tidligere klubber og lagkamerater ønsker Zlatan Ibrahimovic (35) god bedring etter den stygge skaden.

– Styrke til deg min bror Zlatan i denne tøffe tiden. Jeg er glad i deg, min venn, skriver Thiago Silva på sin Instagram-konto.

Duoen opplevde å vinne seriegull sammen med Milan i 2011, før de i 2012 begge forlot Milano til fordel for Paris Saint-Germain.

Nå er den brasilianske stopperstjernen blant flere tidligere bekjentskaper som uttrykker sin støttte til Zlatan Ibrahimovic.

– Takk for at du lærte meg hva det betyr å være profesjonell. Og det er den profesjonelle væremåten din som vil få deg tilbake på banen enda sterkere enn før, skriver Kevin Prince Boateng på Instagram.

– En gang kriger, alltid en kriger

Den svenske superstjernen har vært innom en rekke toppklubber i Europa, og vunnet seriegull i både Spania, Italia, Frankrike og Nederland.

I fjor sommer kom 35-åringen til Manchester United med en drøm om å gjøre det samme i England.

– Jeg er som Indiana Jones. Hvor enn jeg har dratt har jeg vunnet, sa Ibrahimovic etter en Europa League-kamp i februar.

Svensken avgjorde nærmest egenhendig ligacupfinalen i februar, men nå ser det ut til at korsbåndsskaden holder ham ute til 2018. Det kan potensielt bety slutten for den 35 år gamle spissen, ettersom kontrakten hans med United går ut i sommer.

Men hans tidligere klubber tror ikke at dette er slutten for verdensstjernen.

– En gang en kriger, alltid en kriger. Bli frisk og kom snart tilbake, skriver AC Milan på sin Twitter-konto.

AC Milan er ikke den eneste italienske klubben hvor Zlatan har herjet. Først banket han inn mål i Juventus, før veien gikk videre til Inter.

– Ekte vinnere som deg gir aldri opp. Kom igjen, Zlatan! skriver Inter på Twitter.

Ingen hjemkomst til Friends Arena

Zlatans skade er utvilsomt et hardt slag for Manchester United, som kjemper for å sikre seg Champions League-spill neste sesong ved å komme blant topp fire i Premier League eller ved å vinne Europa League.

Finalen i Europa League spilles på Friends Arena i Stockholm, hvor Zlatan Ibrahimovic har scoret imponerende 20 mål på 14 kamper.

– Gi meg en 35 år gammel fotballspiller på høyeste nivå med bedre fysikk enn Zlatan. Han kommer tilbake, det er IKKE over, skriver fotballekspert Per-Jarle Heggelund på Twitter.

Statistikken viser imidlertid at Manchester United klarer seg bra også uten Ibrahimovic. Ifølge Opta har United en seiersprosent på 61 prosent med svensken, og 63 prosent uten.

– Uniteds beste kamper denne sesongen har vært hjemme mot Arsenal og Chelsea. Begge var uten Zlatan, kommenterte VGs sportsjournalist Arilas Berg Ould-Saada i forbindelse med Europa League-trekningen fredag.

Manchester United har fremdeles ikke gitt noen offisiell uttalelse om hvor lenge Zlatan Ibrahimovic er ute, eller om de kommer til å benytte seg av klausulen som vil forlenge kontrakten hans i ytterligere 12 måneder.