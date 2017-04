Slik prøver Los Angeles FC å lokke Zlatan til MLS

Los Angeles FC skal være på desperat jakt etter Zlatan Ibrahimovic (35). Og har tilbudt United-spissen er årslønn på 55 millioner kroner for å spille i den amerikanske MLS-ligaen.

Ifølge dailymail.com har amerikanerne lagt en kontrakt på bordet som kan ende med at supersvensken forlater Old Trafford 1. januar 2018.

Los Angeles FC (LAFC) er etablert, og skal inn i Major Soccer League (MLS) fra neste år, men laget har ennå ikke spilt en eneste kamp i ligasystemet. Men når det skjer skal det åpenbart være med et slagkraftig lag i den amerikanske toppserien. Og en stjernesignering ala Zlatan Ibrahimovic når de debuterer i mars 2018.

Ibrahimovic har vært en knallsuksess i sin første sesong i Premier League. Han står med 28 mål så langt. Og da er alle turneringer tatt med.

LAFC skal være villig til å strekke seg langt for å skaffe seg målmaskinen. Blant annet skal de ha tilbudt Ibrahimovic en avtale hvor han kan gå på lån til United fra sesongstart i Premier League (august) til sesongoppkjøring i USA, som er nyttår.

Ifølge Daily Mail har «Ibra» en utgående kontrakt med United med åpning for forlengelse. Men denne skal svensken ha vegret seg for å skrive under på etter at LAFC kom på banen.

LAFC-eier Tom Penn sa nylig: – Vi har snakket om ønsket til en spiller med høy global status. Og vi vil ha en spiller som har lidenskapen til å bli den første LAFC-legenden.

Han la til at det er snakk om at spilleren kan bli utlånt til klubben han spiller for i dag i Europa. Men oppgir ikke navnet på klubben, eller spilleren.

Den best betalte spilleren i MLS nå skal være brasilianske Kaka i Orlando City med 62 millioner i året.