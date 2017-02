Slik kan Griezmann bli klar for Manchester United

Manchester United skal være enige med Antoine Griezmann (25) om en kontrakt til sommeren. Men det er langt igjen før overgangen er i boks.

Den franske TV-profilen Pierre Ménès, som ved flere anledninger har spilt inn FIFA-reklamer med Griezmann, er kjent for sitt brede kontaktnettverk, og har 1,65 millioner følgere på Twitter.

Onsdag kveld kunne han opplyse om at Manchester United og den franske superstjernen skal ha kommet til muntlig enighet om fremtidige kontraktbetingelser. Ifølge Yahoo Sport, der nyheten blir formidlet, vil Griezmann eventuelt tjene like mye som Paul Pogba: 17,7 millioner euro i året.

Ménès er for øvrig den samme mannen som kalte Alexander Søderlund «elendig» og sa at han «ikke ville klart å treffe en elefant i en korridor».

Drake, Bolt og baby: Hemmelighetene bak Griezmanns EM-feiringer

Utkjøpsklausul i kontrakten

Griezmann-nyheten oppmuntret trolig mange Manchester United-fans, som så sitt lag spille uavgjort i tredje Premier League-kamp på rad i går kveld, men veien til en reell overgang er fortsatt lang. Klubben må nemlig bli enig med Atlético Madrid, som neppe er spesielt lystne på å slippe sin soleklart største stjernespiller, som er under kontrakt frem til 2021.

Det finnes imidlertid en nokså grei løsning: Griezmann skal, ifølge både franske og spanske medier, ha en utkjøpsklausul på 100 millioner euro (885 millioner kroner) i kontrakten sin.

Dersom Manchester United er villige til å betale en slik sum, som vil gjøre spilleren til tidenes nest dyreste etter Paul Pogba, så kan ikke Atlético Madrid gjøre annet enn å akseptere det.

Sjekk høydepunktene fra gårsdagens Premier League-runde:

Pogba-kompis

José Mourinho gjorde ingen signeringer under overgangsvinduet i januar, men har antydet at han kommer til å være mer aktiv til sommeren.

– Hvis du spør meg om jeg vet hva jeg ønsker meg i neste overgangsvindu, så er svaret ja, jeg vet det, sa Mourinho på pressekonferansen før gårsdagens kamp mot Hull City, ifølge The Telegraph.

Den tidligere Premier League-profilen Thierry Henry har oppfordret sin landsmann Griezmann til å flytte til England.

– Jeg mener at han er en som burde komme til Premier League. Hvis han drar til Old Trafford, så vil det være kjempebra for dem. Han er en spiller du trenger, for ligaen og for alle, for fansen, som får muligheten til å se ham. Jeg har kjent ham veldig lenge, sier Henry til Sky Sports.

Griezmann, som har en lillebror som er stor Manchester United-fan, uttalte seg om Manchester United i et intervju med Sky Sports Germany i november.

– Jeg stiller Paul Pogba regelmessige spørsmål om Manchester United. For meg er det en veldig stor klubb med veldig god infrastruktur. Jeg spør Paul om noen av spillerne der, om de virkelig er så gode, eller om José Mourinho virkelig er så bra som man skal ha det til, sa Griezmann før han senere avsluttet:

– Det ville vært fantastisk å spille sammen med Paul (Pogba) en dag.