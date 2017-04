Skrekkbilder da Zlatan måtte ut med skade

(Manchester United–Anderlecht 2-1, 3–2 sammenlagt – KAMPEN PÅGÅR) Zlatan Ibrahimovic (35) var nesten usynlig i 70 minutter. Så misbrukte svensken en enorm mulighet, før han ble tilsynelatende alvorlig skadet før ekstraomgangene.

– I verste fall kan det bety at sesongen er over, men det er for tidlig å si, sa Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal da han så reprisen av de gufne TV-bildene.

For på overtid landet Zlatan forkjært etter en duell med tidligere Tromsø-spiller Kara Mbodji. Vinkelen på høyrebenet til den svenske superstjernen idet han landet kan tyde på at skaden er alvorlig, og Zlatan hadde store smerter mens han holdt seg til kneet.

Han forlot banen oppreist, men med tydelige smerter. Anthony Martial ble satt inn for svensken.

STYGG SMELL: Zlatan Ibrahimovic ligger nede med enorme smerter. Foto: Oli Scarff , AFP

Europa League-kvartfinalen ble tett, spennende og dramatisk. Og det spilles nå ekstraomganger på Old Trafford.

Marouane Fellaini var nær scoring tidlig i første ekstraomgang, men headet over. Og så fikk Paul Pogba en «scoring» annulert – trolig for frispark imot franskmannen.

Bare to minutter ut i andre ekstraomgang kom 2–1–scoringen. Fellaini headet ned til Rashford inne i feltet, og ungguten lurte bort fra Kara og satte ballen forbi Anderlecht-keeper Ruben.

Presset i 2. omgang



Manchester United var nærmest seieren etter pausen. Marcus Rashford hadde en gigantsjanse da kampuret hadde passert 68 minutter. Med enorm fart fosset han igjennom og rundet keeper, men vinkelen ble for spiss til at han fikk avsluttet på mål.

Et par minutter senere misbrukte Zlatan en scoringsmulighet. Han fikk avslutte fra fem meter, men keeper reddet med en fin benparade.

Kort tid etterpå gikk Zlatan ned i en duell inne i feltet, men fikk ikke straffespark – til store protester fra hjemmefansen og manager José Mourinho.

Så skjøt en presset Pogba over fra fem meter etter en corner. Manchester United nærmet seg scoring, men da Zlatan ble spilt lekkert frem av Michael Carrick skjøt han utenfor fra god posisjon.

SCORET DET FØRSTE: Henrikh Mkhitaryan sørger for ledelse til Manchester United etter ti minutter. Foto: Jason Cairnduff , Reuters

Tidlig ledelse



Henrikh Mkhitaryan sørget for 1–0 etter ti minutter da han på lekkert vis avsluttet et fint United-angrep der Paul Pogba og Marcus Rashford gjorde forarbeidet. Armeneren skjøt fra 18 meters hold, og ballen suste inn.

To minutter senere var Pogba nær 2–0 med en heading som keeper slo over, og på den påfølgende corneren måtte Anderlecht-keeper Ruben dra frem en ny manøver fra øverste hylle for å hindre scoring på en avslutning fra Jesse Lingard.

Men Anderlecht kommer mer med i kampen, og var nær utligning da Frank Acheampong slet seg fri inne i feltet før vikarkeeper Sergio Romero reddet.

Etter et par halvsjanser satt utligningen. Sofiane Hanni kranglet ballen i mål etter at Youri Tielemans hadde dundret den i tverrliggeren noen sekunder tidligere og United-forsvaret slet voldsomt med å klarere.

Dermed hadde Manchester United gitt fra seg en 1-0-ledelse akkurat som i det første møtet.

Kritiserte Zlatan



Etter 1-1-kampen i Belgia forrige uke var manager Mourinho lite fornøyd med Manchester Uniteds offensive spillere. Zlatan var blant dem som fikk hard kritikk:

– Hvis jeg var en Manchester United-forsvarer ville jeg vært veldig misfornøyd med angrepsspillerne. De var nødt til å avgjøre kampen, men det gjorde de ikke, sa Mourinho ifølge The Guardian.

– Marcus Rashford, Jesse Lingard, Zlatan Ibrahimovic og Anthony Martial. Ingen av dem gjorde nok, la han til.

Og i den påfølgende ligakampen mot Chelsea var Zlatan plassert på benken.

PS! Genk, med Sander Berge fra start, måtte nøye seg med 1-1 hjemme mot Celta Vigo og er slått ut med 2-3 sammenlagt.