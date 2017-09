Skal Wayne Rooney juble hvis han scorer mot United? Ja, mener Ryan Giggs.

Den evige diskusjonen har blusset opp igjen: Skal Wayne Rooney (31) juble om han scorer mot Manchester United på Old Trafford søndag?

Manchester United-legenden Ryan Giggs mener at det ikke er noe problem om Rooney skulle juble over scoring. Og mener at også supporterne vil godta det.

Rooney er denne sesongen tilbake i barndomsklubben Everton etter 13 suksessrike år i United. Nå skal han spille mot klubben der han er tidenes toppscorer.

– Hvis du scorer mål, så mister du litt kontrollen. Vis respekt, men hvis du scorer, så skal du feire. Jeg tror fansen anerkjenner det, sier Giggs til Sky Sports.

Ansvarlig redaktør i Uniteds supporterklubb, Dag Langerød, støtter Giggs:

– Det er mulig det er andre United-fans som ser det annerledes, men jeg mener det blir rart om han ikke jubler om han skulle score.

– Nå er han Everton-spiller, disse poengene betyr mye, og om han jubler, så synes jeg det er helt greit.

– Det vil heller ikke endre på mitt syn om at Rooney er en United-legende. Vi har aldri vært bedre i Europa enn da Wayne var på sitt beste. Derfor vil det ikke ødelegge noe om han scorer - selv om jeg selvfølgelig håper at han ikke gjør det!

Både Giggs og Langerød føler seg overbevist om at Wayne Rooney får en varm velkomst når han kommer tilbake til «Drømmenes Teater». Det gjør også Jose Mourinho. På en pressekonferanse fredag sa portugiseren:

– Jeg tror han får den velkomsten han fortjener. Noen gang brukes ordet legende for lett i England. Men ikke i dette tilfellet.

– Jeg håper stadion vil vise Rooney den respekten han fortjener før og etter kampen, ikke under selve kampen, fortsatte United-manageren.

Her blir Rooney hyllet som tidenes mestscorende England-spiller:

James Ducker i Daily Telegraph skriver:

– Det er liten tvil om at Rooney er sterkt beundret av den trofaste United-fansen, og vil få en varm mottakelse. Men elsket som Bobby Charlton? Tilbedt som George Best? Udødeliggjort som Eric Cantona? spør Ducker, og minner om at Rooney aldri hadde det øyeblikket som tilhengerne aldri glemmer, som Cantonas scoring i FA-cup-finalen mot Liverpool eller som Ole Gunnar Solskjærs avgjørelse i Champions League-finalen.

– Wayne har vært en fantastisk spiller for United, og jeg tror han får en god mottakelse. Men han vil ikke bli idolisert som Best, Law, Charlton eller Cantona, mener Paddy Crerand, som var en del av 1968-laget, til Telegraph.

– Jeg husker at 8000 fans dukket opp på Edgeley Park for å se George Best spille for Stockport etter at han hadde forlatt United. Det er hyllest, sier Crerand.

Giggs er sikker på at Rooney uansett vil gjøre alt for å utføre det han er satt til i Everton:

– Ut fra det jeg kjenner Wayne, så vil han være nervøs. Men han vil også gjøre jobben sin - og det er å score mål, sier Ryan Giggs.

Jose Mourinho forteller til Manchester United TV at Paul Pogba er skadet og ikke kan spille mot Everton.

– Vi savner Pogba, vi trenger Pogba, men det er en mulighet for andre.

– Karer som Herrera, Fellaini, Carrick venter på en virkelig sjanse til å starte kamper. De er klare, sier Mourinho på en pressekonferanse fredag.