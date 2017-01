Rooney passerte United-legende med ellevill frisparkscoring

(Stoke - Manchester United 1-1) Innbytter Wayne Rooney ble historisk da han scoret sitt 250. mål for klubben. Og scoringen var en skikkelig perle.

Da Liverpool hadde gått på et svakt 3-2-tap for Swansea på eget gress lørdag formiddag, lå alt åpent for Manchester United.

Men selv om United var langt bedre enn vertene i banespillet, lot scoringen vente på seg. Den kom ikke før i det 93. spilleminutt. Og det var klubblegenden Wayne Rooney som skrudde inn det sene målet på frispark.

Da Rooney satte inn 1-1-scoringen på et ellevilt frispark fra venstresiden som smalt i motsatt kryss, passerte han også Sir Bobby Charlton på listen over de mestscorende United-spillerne i historien.

– Det føles litt rart, for å være ærlig. Det hadde vært bedre dersom det hadde vært målet som hadde gitt oss seieren. Det er skuffende å ikke få tre poeng, men jeg må være ærlig og si at det er stolt øyeblikk for meg, sier Rooney til manutd.com.

– Jeg visste hvor lenge det var igjen av kampen, og jeg ville at vi skulle ha en scoring til. Det er et skuffende resultat, men en stolt dag for meg,

Les også: Derfor er United bedre med Carrick

Svak Mata

For etter 19 minutter var Juan Mata svært uheldig da han satte ballen i eget nett. Spanjolen var med for å hjelpe til i egen boks, men ble truffet av et lavt innlegg av Eric Pieters - som forandret retning og gikk i mål.

Etter 31 minutter hadde samme mann muligheten til å gjøre opp for seg, men kantspilleren bommet på nærmest åpent mål. Zlatan Ibrahimovic, som hadde spilt ham fri, ristet på hodet idet han så ballen forsvinne over tverrliggeren.

Zlatan hadde en stor mulighet til å gi United balanse i regnskapet noen minutter senere, men svensken valgte å spille på tvers i stedet for å skyte da han kom gjennom på siden. Forsøket ble stoppet, og United fikk kun en corner.

Husker du? Grant-show mot United

GOAL: Her er ballen på vei inn i krysset. Den scoringen sikret Wayne Rooney evig legendestatus i Manchester United. Foto: Darren Staples , Reuters

God Grant

Paul Pogba, som har måttet tåle massiv kritikk etter 1-1-kampen mot Liverpool søndag, fikk kjempetreff på en corner etter 44 minutter, men Lee Grant var lynrask da han rakk å få opp hendene og stoppe forsøket.

Pogba slo inn fra venstresiden etter 60 minutter, og ballen traff foten til Mata og armen til Pieters, men uten at dommer Mark Clattenburg blåste straffe.

Pogba mente også at United ble snytt for straffe etter 83 minutter. Franskmannen skjøt, og ballen så ut til å treffe brystet til Shawcross.

Fire minutter senere traff innbytter Jesse Lingard tverrliggeren fra om lag 20 meter. Ballen strøk metallet før den forsvant som en missil opp på tribunen.

King-scoring

Joshua King noterte seg for en scoring da Bournemouth spilte 2-2 hjemme mot Watford lørdag.

Adam Smith dro en lekker luke ute på siden, dro seg ned mot dødlinja og spilte ut til Joshua King. Nordmannen gjorde ingen feil da han trillet ballen inn i det åpne buret.