Rooney om den massive kritikken: – Jeg er en «fighter»

Wayne Rooney (30) føler han har fortjent å miste spissplassen i Manchester United, samt å bli vraket fra José Mourinhos førsteellever. Men han nekter å høre på de som mener han er ferdig som fotballspiller.

– Jeg er ikke bekymret, men jeg vet jeg kan bedre. Hvis jeg ikke spiller bra, blir det voldsomt blest rundt det. Jeg må bare forsøke å fokusere på fotballen, sier Rooney ifølge The Independent.

Han er for tiden sammen med det engelske landslaget, som lørdag tar i mot Malta i VM-kvaliken. I dag presenterer britiske medier et åpenhjertig intervju med 30-åringen, hvor han snakker om både landslaget, Manchester United, kritikken, form og alder.

Rooney innrømmer at han ikke lenger har den farten som en gang gjorde ham til en av Europas hvasseste angripere. I kjølvannet av den erkjennelsen er han klar på at han må innta en rolle dypere i banen, slik både Paul Scholes og Ryan Giggs gjorde det før ham, under Alex Ferguson.

– Jeg har hørt mange har snakket om en omskolering. Vel, la meg gjøre det. Hvis det er det som skal skje, så la meg gjøre det. Jeg føler jeg ikke har fått sjansen, hvis det er veien jeg ønsker å gå for å forlenge karrieren min, sier han.

Skjønner benkingen



Wayne Rooney har hatt en fantastisk karriere i Manchester United, og bøttet inn scoringer gjennom de 12 årene som har gått siden han kom til klubben. Men alderen har satt sitt preg på ham, og under Louis van Gaal ble han etterhvert trukket dypere ned i banen.

Men så kom José Mourinho til Old Trafford, og manageren ga tidlig beskjed om at han ikke ønsket å bruke Rooney på midtbanen. Portugiseren ville heller dra nytte av 30-åringens målteft i front.

I høst har Rooney likevel figurert bak spissplassen, og han har møtt heftig kritikk for måten han har spilt på. Særlig ille ble det etter 3-1-tapet mot Watford, og i de to siste Premier League-rundene har han startet på benken.

– Jeg spilte en dårlig kamp mot Watford. Jeg forstår at jeg ikke fikk spille etter det. Laget har gjort det bra, særlig mot Leicester, og jeg skjønner at jeg må jobbe hardt og prøve å komme tilbake.

INNBYTTER: Wayne Rooney kom inn på slutten av kampen mot Leicester. Foto: , Reuters

Gjør som sjefen sier



Rooney forteller at han har snakket med Mourinho om hvor han helst bør spille, og at manageren fremdeles står på at han vil ha United-veteranen nærmere mål. Og selv om han sa etter forrige sesong at han trivdes godt i en midtbanerolle, kan han spille hvor som helst - samme om det er snakk om en nierrolle eller som en tier.

– Jeg tror på de managerene jeg jobber under, og jeg spiller der de sier jeg skal spille, slår han fast.

– Hvorfor trives du bedre på midten?

– Jeg føler jeg kan kontrollere og diktere kamper derfra. Jeg sier ikke at jeg er en bedre spiller der, men jeg kan spille bra i den posisjonen. Så får vi se.

Rooney sier han ikke vil sette seg ned sammen med manageren og si at «dette er plassen jeg vil spille på». Han lar avgjørelsen være opp til sjefen - og om han omskoleres skikkelig og ender dypere i banen, er det helt i orden.

– Om jeg satt her som 25-26-åring og snakket om å spille sentral midtbane eller enda dypere, ville jeg selvsagt ikke hatt lyst til det. Men nå er jeg kommet dit at det kanskje er posisjoner som vil passe meg bedre. En tierrolle er opplagt mer passende for meg, sier han.

– En «fighter»



Rooney står stadig i stormen, uansett som han spiller for det engelske landslaget eller for Manchester United. Mange har spådd han er ferdig som fotballspiller, og Rooney har merket seg kritikken.

– Folk har sine meninger. Det har de rett til å ha. Dette er fotball, og man kan ikke få spille hele tiden selv om det er det man har lyst til. Jeg er på et stadium hvor jeg ønsker å spille. Jeg er en «fighter». Jeg vil tilbake på laget. Folk som kjenner meg vet jeg vil greie det.

Helt på slutten av intervjuet fikk Rooney spørsmål om han føler seg verdsatt etter alt det han har oppnådd som fotballspiller. United-veteranen trengte noen sekunders betenkningstid før han svarte.

– Jeg vet ikke. Av noen mennesker, ja. Av andre, nei. Men slik er vel fotballen? Det er delte meninger. Men hør, jeg er ikke en spiller som trenger at andre forteller meg hvor god jeg er. Det er ikke meg. Så lenge folk rundt meg er fornøyd, og manageren min er fornøyd, er jeg fornøyd.



