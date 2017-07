Ronaldinho (37) latterliggjorde svenske Jesper Blomqvist med en sylfrekk tunnel i fredagens veldedighetskamp.

– Jeg stod rett ved. Vi flirte veldig godt av det alle sammen etterpå. Det var en fantastisk tunnel, og Jesper tok det med et smil selv også, sier Ronny Johnsen til VG.

Nordmannen spilte 53 minutter og gjorde sitt for å holde et på papiret meget godt Barcelona-lag i sjakk i veldedighetskampen fredag kveld.

Sammen med Wes Brown og Mikaël Silvestre fikk han i oppgave å stoppe de legendariske brasilianerne Rivaldo og Ronaldinho på Nou Camp.

Selv om Manchester United vant 3-1, ble Ronaldinho kåret til banens beste i legendekampen. Der vartet han opp med en rekke lekre detaljer.

– Han er så leken, sier Johnsen.

Hyller artisten Ronaldinho

Verst gikk det altså utover Jesper Blomqvist, som fikk se ballen forsvinne mellom beina på seg da Ronaldinho bestemte seg for å varte opp med noe ekstraordinært.

– Snakk om å ryke på en skikkelig tunnel. Da skal man normalt skjemmes, og det gjør jeg litt, men når det er denne karen så føles det i hvert fall litt bedre. For en spiller, skrev Jesper Blomqvist på Instagram.

– Sånne ting er veldig morsomt på dette nivået. Ronaldinho er en veldig artig kar med et fantastisk humør, som skaper veldig mye blest, sier Ronny Johnsen.

Ronaldinho bekreftet i fjor høst at han la opp som fotballspiller i en alder av 36 år. Da kunne Brasil-legenden lene seg tilbake og smykke seg med blant annet VM-gull, Champions League-triumf samt tittelen «verdens beste spiller» i både 2004 og 2005.

– Han gjør fortsatt ting som er fantastisk. Han er selvsagt ikke like mobil som før, men han har teknikken og er like leken ennå, sier Johnsen.

Vurderer trenerkarriere

Selv er Ronny Johnsen aktiv med som ambassadør for Manchester United, som sammen med Barcelona har arrangert flere kamper til inntekt for veldedige formål.

Den tidligere United-spilleren holder i tillegg på med trenerutdanning, og vil fullføre pro-lisenskurset før han begynner trenerkarrieren.

– Det går den veien. Jeg savner den konkurranselysten, så kanskje jeg finner på noe etter hvert.

– Føler du at du er klar og kan være aktuell for en klubb i Eliteserien for eksempel?

– Jeg føler meg rimelig klar, men tenker at jeg skal gjøre meg ferdig med trenerutdanningen først, sier Johnsen.