Reserven stengte buret for Manchester United

(Southampton – Manchester United 0–0) Med David de Gea (26) på tribunen, storspilte reserven Sergio Romero (30).

Den spanske storklubben Real Madrid har flere ganger forsøkt å sikre seg Manchester Uniteds spanske sisteskanse David de Gea (26), men den engelske storklubben har så langt greid å holde ham i Premier League.

Mot Southampton sendte reserven Sergio Romero (30) inn en solid jobbsøknad, om førsteplassen i United-buret blir ledig til sommeren.

0 Southampton 0 Manchester United

Allerede fem minutter ut i kampen takket han for tilliten, da Manchester Uniteds Eric Bailly tok ned ballen med hånden og dommer Mike Dean mente det var innenfor 16-meteren.

Manolo Gabbiadini forsøkte å snike straffesparket ned ved sin venstre stolpe, men der lå Romero langflat.

Etter pausen presset hjemmelaget hardt på og skapte mulighet på mulighet, men igjen sto Romero i veien for alt som kom.

Sparte spillere

United hadde lite å spille for, annet enn å unngå tre strake serietap for første gang på over ti år. De var allerede sikret sjetteplassen i serien, og har begynt å feste blikket mot neste ukes Europa League-finale mot Ajax.

En seier der er lagets eneste mulighet til å nå neste års Champions League.

Med det i tankene, samt et tett kampprogram, valgte José Mourinho å gjøre flere endringer på laget.

4-3-3-laget med Wayne Rooney som midtspiss slet med å spille seg til de helt store sjansene, med Anthony Martials suser i stangen midtveis i andre omgang som et av få unntak.

Endte målløst

Det var isteden hjemmelaget Southampton som spilte seg til flest og størst sjanser, men de greide altså aldri å overliste argentinske Romero mellom stengene.

30-åringen holdt buret rent i sin andre seriekamp denne sesongen.

Dermed endte kampen 0-0, og Claude Puels menn ga West Bromwich, Bournemouth og Leicester muligheten til å klatre forbi dem i siste serierunde søndag.