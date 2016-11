(Manchester United – West Ham 1-1) Manager José Mourinho (53) mistet hodet igjen, og nå begynner luken til topplagene å bli skummelt stor for Manchester United.

West Ham-keeper Darren Randolph var banenes gigant da Mourinhos menn sløste voldsomt med sjansene på Old Trafford søndag kveld.

Men hendelsen det ble snakket om etterpå skjedde allerede etter drøyt 26 minutter.

United-stjernen Paul Pogba fikk gult kort for filming, en korrekt avgjørelse fra dommeren, men manager José Mourinho var uenig og protesterte heftig på sidelinjen. Det likte dommerteamet særdeles dårlig.

Kampleder Jonathan Moss spurtet ned mot United-manageren og pekte ham deretter opp på tribunen.

TV-bildene viste at Mourinho sparket til en drikkeflaske i ren frustrasjon forut for dette, og ifølge TV-profilen Gary Lineker, og flere andre britiske journalister, skal det være årsaken til at han fikk den strenge reaksjonen fra dommerne.

– Hodeløst av Mourinho, uttalte tidligere Premier League-spiller Brede Hangeland på TV 2.

Den portugisiske mangeren snakket ikke med pressen etter oppgjøret, men det gjorde stedfortreder og assistenttrener Rui Faria.

– Dommeren forklarte situasjonen til José. Det er ikke noe mer å si om den saken.

– Jeg tar aldri over. Jeg følger standard prosedyre. José er alltid sjefen. Vi prøver å gjøre det som er best for laget når han ikke er til stede, uttalte Faria til BBC.

Langt fra første gang ...

SINT: José Mourinho sparket til en drikkeflaske da Paul Pogba fikk gult kort for filming. Foto: Carl Recine , Reuters

José Mourinho ble sendt på tribunen mot West Ham på Upton Park for et drøyt år siden, da han var Chelsea-manager. Også den gang med Jonathan Moss som dommer. Mourinho ble også bortvist fra trenerbenken da Manchester United møtte Burnley i ligaen 29. oktober.

Mourinho fikk med seg 1-0 og 1-1 fra sidelinjen søndag kveld, men fra tribuneplass fikk han se et enormt sjansesløseri fra sine 11 utvalgte.

Paul Pogba, Jesse Lingard og innbytter Henrikh Mkhitarjan hadde enorme sjanser, men West Ham-keeper Darren Randolph var fenomenal mellom stengene.

– Vi hadde flaks og måtte forsvare oss med livet som innsats, sier Darren Randolph ifølge BBC.

Den kanskje aller største sto Mkhitarjan for da Randolph fikk en hanske på armenerens skudd fra kloss hold etter 77 minutter. Ballen gikk i stolpen, trillet langs målstreken til Jesse Lingard som satte ballen i mål, men lynvingen var i offside.

Rådvill Herrera

FØR KAMPEN: Bastian Schweinsteiger (i midten) var med i Manchester United-troppen for første gang denne sesongen. Wayne Rooney (t.h.) ble også plassert på benken. Foto: Carl Recine , Reuters

Bortelaget fikk opp dampen i sluttminuttene og en god redning fra David de Gea på et rapt Ashley Fletcher-skudd i det 87. minutt hindret flause for et tabelljagende United-mannskap.

1-1 gjør at Manchester United har plukket 20 poeng på de 13 første kampene i årets Premier League. Det er klubbens dårligste poengfangst etter 13. serierunde i Premier Leagues 24 år lange historie. 89/90-sesongen var sist gang de hadde like mange poeng etter like mange matcher.

Klubben ligger nå på 6. plass, hele 11 poeng bak ledende Chelsea, og har fire poeng opp til nærmeste nabo i overetasjen, Tottenham.

Midtbanekriger Ander Herrera svarte raskt da han fikk spørsmål om hvor stor frustrasjonen er i Manchester United-laget for tiden:

– Så stor!

– Vi skaper sjanser, vi kontrollerer. Keeperen var deres beste spiller. Det skjedde også mot Stoke, Burnley og Arsenal. Jeg vet ikke hva mer vi skal gjøre for å vinne, sa Herrera.

Zlatan på godt og vondt

West Ham tok ledelsen etter bare halvannet minutt ved Diafra Sakho. Et nesten historisk raskt bortemål på Old Trafford:

Mannen med gullfoten, franske Dimitri Payet, lirte av seg et perfekt frispark i retning hodet til Sakho. Senegaleseren luktet lunten, snek seg foran Zlatan Ibrahimovic og stanget ballen i mål fra kloss hold. En svak markeringsjobb av Ibrahimovic, men svensken brukt kort tid på å gjøre opp for seg.

Da Paul Pogba sendte av gårde en perfekt langpasning i lengderetning etter 20 minutter, var Ibrahimovic først på ballen. Spissen holdt unna for stopper James Collins og stusset ballen enkelt i mål forbi West Ham-keeper Darren Randolph.