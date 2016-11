Pogba-skade og brassescoring da United tapte i Tyrkia

(Fenerbahce - Manchester United 2-1) Snakkisen før kamp var vrakingen av Robin van Persie (33). Etter kampen vil hans erstatter være på alles lepper.

For da lystavla viste 1.03 fikk Moussa Sow et tilsynelatende håpløst innlegg bak seg fra venstreback Hassan Ali Kaldirim.

Sekundet senere hadde senegaleseren snudd seg. Med ryggen mot mål utførte han et brassespark som sendte ballen i krysset og Fenerbahce i ledelsen fra 14 meter.

– Det er jo det praten har gått i her før kampstart: «van Persie på benken, hva i all verden?» Men for et svar fra senegaleseren, lød det fra Kenneth Fredheim i kommentarboksen under sendingen til MAX.

Det var den brutale starten på en helsvart kveld for José Mourinhos utgave av Manchester United.

– Et lag som slipper inn et mål etter to minutter er et lag som ikke er mentalt forberedt eller til stede. Vi gir de en fordel, og den bruker de godt, var Mourinhos oppsummerende ord om kvelden.

En kveld som inneholdt Pogba-skade, Zlatan-bråk, en frisparkperle og en vanvittig Rooney-scoring.

Pogba ut med skade

Torsdagens oppgjør ble på ingen måten noen reprise av forrige oppgjør mellom lagene - da på Old Trafford. Spesielt ikke for Paul Pogba.

Da var det fransk festaften, da tospannet Paul Pogba og Anthony Martial stod for tre av lagets fire scoringer.

Etter knappe tretti minutter måtte 23-åringen halte av banen, med det som så ut som en lårhøne.

Zlatan, som sløste voldsomt med sjansene i helgens oppgjør mot Burnley, var henvist til benken fra start, men tok plass helt på topp da 23-åringen måtte erstattes.

STRUPETAP: Med Mourinho (t.h) som nærmeste tilskuer, tok Zlatan tak rundt halsen på dansken Simon Kjær etter en uoverensstemmelse. Foto: Andrew Boyers , Reuters

Svensken satte imidlertid ikke et utelukkende positivt avtrykk det siste kvarteret av 1. omgangen:

• Med ballen i føttene virket han uryddig, der flere forholdsvis enkle situasjoner ble til unødvendige balltap.

• Uten ballen havnet han i verbal kamp med Martin Skrtel, før han havnet i et mer fysisk basketak med Fenerbahces danske stopper, Simon Kjær.

Frisparkperle drepte United-håpet



Men selv med høy tenning slet bortelaget med å bryte ned Fenerbahce i Istanbul. Lydnivået blant hjemmefansen var vanvittig fra start. Punktumet kom etter 59 minutter, da takket Jeremain Lens for hjelpen fra Şükrü Saracoğlu Stadion ved å ta med seg fansen til den syvende himmel.

Fra 25 meter så det ut til at Simon Kjær skulle skyte da Zlatan hadde forært hjemmelaget frispark.

En liten meter til venstre for ballen stod Lens. Med nærmest håpløs vinkel og ikke-eksisterende tilløp fikk nederelenderen et perfekt treff.

– Se på dette tilløpet, over hodet på Rashford og De Gea rører seg ikke en gang. To praktfulle mål, kommenterte Fredheim etter at 2-0 var et faktum.

Etter 2-0 fortsatte Fenerbahce å male på, og var nære 3-0 både en og to ganger. En god periode fra tyrkerne ble imidlertid avløst av et drømmetreff fra Wayne Rooney.

Scoringen - fra 25 meters hold - var Rooneys 38. i Europa. Dermed tangerte han Ruud van Nistelrooys rekordtall i klubben.

Manchester United ligger på tredjeplass i gruppe A, men kun poenget bak plass som gir avansement. Dermed har de alt i egne hender, med hjemmekamp Feyenoord og bortekamp mot Zorya igjen i kalenderen før jul.