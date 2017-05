Owen mener United-spillerne foretrekker Rashford foran Zlatan

Marcus Rashford (19) leverte storspill og scoring i gårsdagens seier. Nå mener Michael Owen at United er bedre uten Zlatan Ibrahimovic (35).

Etter Manchester Uniteds 1-0-seier over spanske Celta Vigo i første semifinalekamp i Europa League torsdag kveld, hylles Marcus Rashford for sin frisparkscoring.

Tidligere Liverpool- og Manchester United-spiller Michael Owen uttalte etter kampen at det nå er Rashfords tur til å ta over for Zlatan Ibrahimovic, ifølge Goal.com.

Owen var til stede på kampen som ekspert for BT Sports sammen med en annen tidligere United-stjerne, Rio Ferdinand.

– Hvis du spør lagkameratene, tror jeg de vil si at de foretrekker å spille med Rashford på topp. Han gir dem muligheter. Zlatan vil alltids score noen flere mål enn Rashford, hvis begge starter sammen hver uke, men jeg tror flere på laget vil score mer med Rashford i startoppstillingen, sier Owen.

Han får støtte fra Ferdinand som også mener at Zlatans storhetstid er forbi.

– Når det kommer til den helhetlige prestasjonen, å stresse forsvarsspillere, løpe i bakrom og å strekke ut lag, er ikke Zlatan i en alder hvor han kan gjøre det.

– Men denne unggutten (Rashford) er det. Han gir deg noe ekstra, og midtbanespillerne vil sette pris på det, legger han til.

Saken fortsetter under videoen som viser hvordan Rashford sikret seieren for Manchester United:

Kritisk til Zlatan også tidligere



Dette er ikke første gangen Owen har kommet med kritikk av Zlatan denne sesongen.

KRITISK: Michael Owen jobber nå for BT Sports, og mener Rashford er rett mann for Manchester United. Foto: Ed Sykes , Reuters

I november uttalte Owen at han ikke forsto hvorfor klubben ville forlenge kontrakten med svensken.

– Han er god, men vi snakker om Manchester United. Du må være en av de beste spissene i verden for å starte her, sa Owen, ifølge Daily Mail.

Også tidligere United-profil Paul Scholes uttalte at Ibrahimovic ikke burde spille hovedrollen i laget lenger.

– Jeg synes Marcus bør lære så mye han kan fra Zlatan, men at det må komme til et punkt der Marcus utfordrer Zlatan om startplassen.

Zlatan måtte som kjent ut med en kneskade i kampen mot Anderlecht 20. april og er ute av spill i hvert fall resten av året.

Med gårsdagens seier i Spania, ligger United godt an til finale i Europa League. Torsdag møtes lagene igjen for å avgjøre hvem som går til finalen som spilles i Stockholm 24. mai. Med seier kan dette bli Uniteds vei til Champions League-spill neste år.