Nå er United-stjernene i Norge - se bildene

GARDERMOEN/NYDALEN (VG) Snaue syv timer før de møter Vålerenga på Ullevaal landet Manchester United på Gardermoen.

Klokken 12.15 landet et Boieng 757 fra VIP-charterselskapet GainJet på GA-terminalen på Gardermoen, terminalen for rikinger og VIP-er innen sport og kultur.

Om bord satt det meste av Manchester Uniteds stjernegalleri, som søndag kveld skal møte Ronny Deilas Vålerenga til treningskamp på Ullevaal stadion - med nysigneringen og målmaskinen Romelu Lukaku (810 millioner fra Everton) - og Paul Pogba i spissen.

Åtte minutter etter landing kom spillerne slentrende ut av flydøren, med Matteo Darmian først ned trappen og ned på norsk asfalt.

Selv om de fleste var med, manglet Jesse Lingard, David de Gea og Antonio Valencia. Førstnevnte sliter med en skade.

Et titalls supportere hadde klemt seg sammen ved gjerdene rundt 60 meter unna flyet, og hadde god utsikt til heltene som vandrer rett fra flyet og inn på de ventende bussene som tok dem videre til hotellet i Nydalen.

Ventet i fem timer på heltene

Klokken 13.10 ankom stjernegalleriet Hotel Radison Blu i Nydalen i Oslo, hvor de skal lade opp til kampen mot Vålerenga.

Der hadde rundt 50 supportere samlet seg for å få et glimt av stjernene, da de gikk ut av den norske landslagsbussen, som de har lånt for anledningen, og inn på hotellet.

TÅLMODIGE: Shukran Kaakal (fra venstre) og Leon Muscat ventet lenge på stjernene, men måtte nøye seg med å se på dem fra distanse. Foto: Sjur Stølen , VG

Men heller ikke ved hotellet var det mulig å få mer enn et glimt og et vink fra spillerne, som rolig luntet forbi mellom politifolk og sikkerhetsvakter.

Da bussen med det engelske storlaget kom til hotellet, hadde Shukran Kaakal (16) og Leon Muscatt (16) ventet i fem timer.

Manchester United-supportene innrømmer at de er skuffet over at de ikke fikk noen autografer på de nyinnkjøpte draktene sine.

– Det er jo alltid sånn. De er jo så store, sier Muscat.

Det er kun tre dager siden Manchester United returnerte fra USA hvor de møtte LA Galaxy (5-2), Real Salt Lake (2-1), Real Madrid (1-1, 2-1 e.straffer) og Barcelona (0-1).

Det var likevel ingen synlige tegn til jetlag hos manager José Mourinho og hans menn da de sto på norsk asfalt i formiddag. Flymaskinen fra Manchester International Airport parkerte på GA-terminalen på Gardermoen. Ankomst og avgang for rikinger og VIP-er innen sport og kultur.

Paul Pogba har ifølge Mourinho funnet seg selv under kampene i USA, og mener han nå holder verdensklasse, etter rekordovergangen fra Juventus (976 millioner kroner) og en varierende sesong på Old Trafford.

– Messi og Neymar, det er bare en av dem. Suarez, Iniesta, Pique, Ronaldo, Bale, Modric og Toni Kroos. Det er bare en av dem også, og de kan bare spille for en klubb. Men vi har Paul Pogba og han tilhører det nivået, sier José Mourinho.

