Mourinho tynges av dårlig samvittighet

Om du trodde José Mourinho (53) er helt upåvirket når han vraker spillere til både lag og tropp tar du feil.

I hvert fall hvis man skal tro portugiseren som i disse juletider har gitt et lengre intervju med Sky Sports. Anledningen er hans aller første halvår som sjef i en av Premier Leagues største klubber.

– Jeg har fortsatt en dårlig følelse med meg selv for at jeg ikke har gitt alle en reell sjanse. Det er noen deler av troppen hvor vi har for mange spillere, sier José Mourinho.

Portugiseren sikter først og fremst til kantposisjonene i laget hans. Han sier de ikke bare har «rene» vinger, men også andre offensive spillere som kan bekle rollen som ving i hans 4-2-3-1-system.

Wayne Rooney har fått den oppgaven, det samme har spissen Marcus Rashford, Jesse Lingard, Juan Mata, Henrikh Mkhitaryan og Anthony Martial.

– For å være helt ærlig, spillere som Ashley Young og Memphis Depay, jeg har ikke gitt de mange nok sjanser til å spille seg inn, til å bevise hva de kan, så jeg har dårlig samvittighet, sier Mourinho.

Hyller stopperduo



Hvis Mourinho har altfor mange offensive spillere så er situasjonen langt mer prekær på stopperplass. Skader har gjort at Manchester United er spesielt utsatt her. Litt ut av det blå har Marcos Rojo og Phil Jones tatt ansvar.

– Deres første kamp sammen var borte mot Swansea. Vi vant og de spilte bra. De var veldig stabile. Jeg er virkelig fornøyd med de begge. Marcos fordi han er en spiller mange vurderte at ikke hadde kvaliteten til å være en «Manchester United-spiller». Phil har vært en skadeutsatt spiller uten mulighet til å komme tilbake til å bli den gode, gamle Phil Jones. Så jeg er glad på deres vegne, sier Mourinho.

Kan bli på Old Trafford lenge



Mourinho fikk en treårsavtale da han signerte med Manchester United i mai i år. Laget ligger så langt på en sjetteplass i Premier League. Fire poeng bak den viktige fjerdeplassen og hele 13 poeng bak serieleder Chelsea.

De røde djevlene er i det minste på god vei mot formen. De har ikke tapt siden slutten av oktober. De siste tre kampene har endt med tre poeng i deres favør.

Derfor hevdet The Mirror i går at klubben ønsker Mourinho på Old Trafford de neste ti årene. De skal ifølge avisen ha bestemt seg for at 53-åringen er mannen som kan skape et regime lik det Sir Alex Ferguson hadde.

– De vet at jeg elsker jobben på alle mulige måter. Jeg elsker jobben i Manchester United. De vet at hvis de én dag gir meg en ny kontrakt, så kommer jeg til å signere, fordi jeg elsker klubben, sier Mourinho.

PS: Manchester Uniteds neste kamp går hjemme mot Sunderland 2. juledag.