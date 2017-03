Mourinho raser mot Pogba-kritikk: – Veldig bekymret

José Mourinho (54) tar sin kritiserte gullkalv Paul Pogba (24) i forsvar – og mener kritikerne er misunnelige og fattige.

Den franske midtbanespilleren, som i sommer ble tidenes dyreste fotballspiller da han ble kjøpt av Manchester United, har fått mye kritikk på grunn av sine prestasjoner den siste tiden. Nå har Mourinho fått nok.

– Jeg føler at verdien mister verdier. Det vet vi alle. Misunnelsen har nådd et nivå som gjør at jeg er redd for de kommende generasjonene hvis denne utviklingen fortsetter, sier Mourinho ifølge nyhetsbyrået AP.

– Paul er en multimillionær

Han mener at Pogbas høye lønn og fotballjournalisters behov for å tjene penger, er grunner til at alle er ute etter å kritisere United-spilleren.

– Det er ikke Pauls skyld at han tjener ti ganger så mye som flere veldig gode spillere har tjent tidligere. Det er ikke hans skyld at noen av fotballjournalistene er i ordentlig trøbbel med livene sine, og at de trenger hver eneste mynt for å overleve, mens Paul er en multimillionær. Det er ikke hans skyld. Det er ikke hans skyld, gjentar Mourinho.

Han snakker i forbindelse med pressekonferansen før torsdagens Europa League-åttedelsfinale mot FC Rostov, der Manchester United skal forsøke å styre inn til avansement etter 1-1 i den første kampen i Russland.

– Jeg synes Pogba fortjener respekt. Jeg synes familien hans fortjener respekt. Han er en gutt som kommer fra en hardtarbeidende familie med to andre brødre som helt sikkert også trengte mye mat på bordet hver dag, for de er svære kjemper. Så jeg er sikker på at moren og faren måtte jobbe hardt i mange, mange år for dem, sier Mourinho.

– Han gir f... i hva folk sier

Han roser Pogbas utvikling som fotballspiller siden han for første gang kom til Manchester United i 2009, for deretter å signere for Juventus og senere komme tilbake.

– Han var ikke redd for å flytte til et annet land og finne bedre forhold for seg selv. Han er en gutt som har nådd verdenstoppen takket være sitt eget arbeid, for ingen har noensinne gitt ham noe som helst. Så jeg er veldig, veldig bekymret for de kommende generasjonene, for ting går i en retning der misunnelse er overalt.

Den portugisiske manageren sier at både ham selv og klubben er veldig fornøyde med Pogba.

– Heldigvis tror jeg at han, på grunn av personligheten sin, gir f... i hva folk sier, avslutter Mourinho.

«Miserabel kveld», «fryktelig prestasjon», «fortapt» og «planløs» var noen av beskrivelsene som ble brukt om Pogbas prestasjon mot Chelsea mandag kveld. Selv mente Mourinho at franskmannen var banens desidert beste spiller.