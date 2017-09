Mourinho om sommerens overgangsmarked: - Vi var veldig smarte

Manchester United-manageren tror klubben måtte ha punget ut med mye mer dersom de hadde ventet med sine signeringer.

Manchester United var kjapt ute med å sikre seg de spillerne de ønsket seg denne sommeren. Romelu Lukaku ble hanket inn for 75 millioner pund, Nemanja Matic for 40 og svenske Victor Lindelöf for litt over 30.

Totalt 145 millioner pund for disse tre spillerne, eller cirka 1,78 mrd. kroner.

Men summen kunne for de samme tre spillerne kunne ha vært mye høyere, skal vi tro manager José Mourinho.

Felles for de tre overgangene er nemlig at de ble kjøpt før Neymar ble PSG-spiller for over to milliarder kroner alene.

– Jeg synes vi var veldig smarte, sier den portugisiske manager i et eksklusivt intervju med The Times.

Han mener Neymar-kjøpet gjorde at overgangsmarkedet endret seg helt.

– 31. august tror jeg Lukaku alene ville ha kostet 150 millioner pund. Matic hadde ligget på 60 eller 70 millioner pund. Neymar endret alt, sier han.

– Hvis Pogba-overgangen fortsatt hadde vært tidenes dyreste, tror jeg Philippe Coutinho ville ha blitt Barcelona-spiller for 101 millioner pund, fortsetter Manchester United-manageren.

Manchester United har fått en drømmestart på årets Premier League-sesong. Laget troner alene på toppen med tre strake seierer og 10-0 i målforskjell. Lørdag går turen til Stoke for Mourinho og hans menn.