Mourinho mener engelsk fotball blir bedre uten ligacupen

Ligacupen er en snart 60 år gammel tradisjon på balløya. José Mourinho tenker at engelsk fotball kunne ha vært bedre uten ligacupen.

Etter at Manchester United hadde banket Burton 4-1 onsdag kveld, ble manageren spurt om ligacupens fremtid.

– Spør du meg om engelsk fotball kan overleve uten denne turneringen eller til og med bli bedre uten den? Kanskje, kanskje ville vi være friskere for spill i Europa for eksempel, svarte Mourinho på pressekonferanse.

– Men vi har denne turneringen, vi må respektere sponsorene, vi må respektere motstanderne, og mange av oss prøver å gjøre vårt beste.

José Mourinho var klar:

– Så lenge dette er en offisiell turnering, er den viktig for Manchester United og for meg som manager. Og det ønsker jeg at det skal være også for spillerne.

Mourinho har vunnet ligacupen fire ganger, like mange ganger som Alex Ferguson og Brian Clough. Turneringen ble første gang holdt i sesongen 1960/61.

Fotballekspert i Aftenposten og tidligere assistenttrener i Wimbledon, Lars Tjærnås, mener ligacupen bør beholdes:

– Det er jo managerne som styrer kampbelastningen, og de kan stille et rent B-lag med unggutter. Det er en fin arena for de mindre klubbene til å matche de store, og jeg tror engelsk fotball gjør klokt i å ta vare på underskogen, så jeg mener den bør beholdes, sier Tjærnås til VG.

Ligacupen heter for tiden Carabao Cup, etter hovedsponsoren fra Thailand.

Den fjerde runden av ligacupen ble trukket umiddelbart etter at kampene var over onsdag kveld. Den spilles 23. oktober:

Bournemouth - Middlesbrough

Leicester - Leeds

Manchester City - Wolverhampton

Chelsea - Everton

Arsenal - Norwich

Swansea - Manchester United

Bristol - Crystal Palace

Tottenham - West Ham