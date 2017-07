Mourinho med Matic-hint etter Vålerenga-kampen

ULLEVAAL (VG) (Vålerenga – Manchester United 0-3) Manchester United har handlet spillere for 1,6 milliarder kroner i sommer. Kjøpefesten er kanskje ikke over ennå.

På den seks minutter lange pressekonferansen etter 3-0-seier over Vålerenga fikk José Mourinho spørsmål om Nemanja Matic, som skal være svært nær en overgang fra Chelsea til Manchester United. Et kjøp som skal koste rundt 440 millioner kroner.

– Jeg venter på nyheter om ham. Jeg vet at han vil det veldig gjerne. Og når en spiller vil noe veldig, veldig mye, så er sjansen større, mener Mourinho.

Serberen skal ha blitt avbildet i Uniteds treningstøy tidligere søndag.

– Det vet jeg ikke, jeg var ikke der, sa Mourinho, som også roste Vålerenga.

– Jeg takker Ronny og guttene for kampene de ga oss. Det var bra for oss også. En god bane, og en veldig velorganisert motstander. De forsøkte å spille seg ut bakfra, roser den portugisiske stjernemanageren på pressekonferansen etter å ha slått Vålerenga 3–0.

Mourinho har hatt en aktiv sommer på overgangsmarkedet.

Målgarantisten Romelu Lukaku kom fra Everton for 810 millioner. Forsvarsfunnet Victor Lindelöf kostet 342 millioner da han ble hentet fra Benfica. Mourinho fikk spørsmål på pressekonferansen om det kjennes godt for ham at Lukaku scorer.

– Det er viktig for han, men ikke så viktig for meg, sier Mourinho.

Om svenske Lindelöf sier «The Special One».

– Han er kommet til veldig stor klubb, og han må venne seg til dét steg for steg. Det blir en mental forandring, sier Mourinho.

Ghayas Zahid oppsummerte 0-3-tapet på følgende måte:

– De var mye vassere enn oss, men det er en kul opplevelse. Alle gutta fikk spilt. De var mye bedre enn oss, sier Zahid til VG etter kampen.

Nykommer i United-drakten, Lindelöf, roste sin lagkamerat Paul Pogba.

– Han er en dyktig spiller som er viktig for oss. Han har vist at han er blant de beste i verden, mente svensken i et TV 2-sendt intervju.

Vålerengens Zahid var enig.

– Hva skal man si? Klassespiller. Han har mye fine vendinger og kommer til noen store sjanser, sier Zahid.

Men det var en gammel kjenning for United-fansen som kanskje ikke blir å se på Old Trafford kommende sesong, som scoret først mot Vålerenga i kveldens treningskamp på Ullevaal stadion. To minutter før pause sprakk forsvarsmuren til Ronny Deilas gutter.

Henrikh Mkhitaryan slo et innlegg fra høyre med høy kvalitet. Galatasaray-aktuelle Marouane Fellaini stanget til ballen med sin berømte hårmanke – traff Jonatan Tollås Nation i overkroppen fra kloss hold – og ballen suste i mål bak en sjanseløs Adam Kwarasey.

Men det er åpenbart at Mourinho ikke vil slippe den belgiske landslagsmannen.

– Det er lettere for Galatasaray å få meg, enn få få Marouane. Han er veldig verdifull for oss, sier Mourinho.



Kwarasey byttet med Marcus Sandberg i pausen. Han hadde knapt rørt ballen før det sto 0–2. Corner fra Andreas Pereira. Romelu Lukaku (spilte 2. omgang) gjorde akkurat det han er kommet til United for å gjøre – score mål – denne gangen med en vakker heading.

Under Uniteds USA-turne annonserte José Mourinho at han ønsket å forsterke spillerstallen med en midtbanespiler og en angrepsspiller til før sesongstart (møter West Ham hjemme 13. august).

Mye tyder på at han allerede har signert Nemanja Matic (28) fra Chelsea for 440 millioner kroner. Serberen var en av Mourinhos favorittspillere – da han ledet London-laget til ligagull i 2015 – sist han regjerte på Stamford Bridge.

Ifølge Daily Mail har Matic bestått den medisinske testen, og presenteres som ny United-spiller snart. Bilder av ham i Uniteds nye treningsantrekk med nummer 31 er allerede publisert. Det er det ledige draktnummeret etter Bastian Schweinsteiger som forlot United til fordel for Chicago Fire i MSL-League i USA i år.

United kom på en lynvisitt til Oslo i dag. Under 12 timer varte oppholdet. Men lang nok tid til å vise publikum (25.137 tilskuere) noen kvaliteter som var verdt litt av inngangspengene (billettpriser fra 685- til 1455 kroner).

Manager José Mourinho har skrytt av Paul Pogba under turneringen i USA i juli, og mener han nå holder samme klasse som Barcelona-duoen Messi og Neymar. I en halv time herjet franskmannen med Vålerenga-forsvaret. Han var centimeter fra scoring ved to anledninger. Beste sjanse traff stolpen.



Da han ba om bytte kom Scott McTominay inn og utnyttet en feil i Vålerenga, og banket inn 3–0 til United etter 70 spilte minutter.

På 0–2 hadde Oslo-laget en meget bra mulighet, men Ghayas Zahid feide ballen over.