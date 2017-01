Mourinho langer ut mot FA: – Hvordan er det mulig?

Manchester United-manager José Mourinho (54) er svært misfornøyd med kampprogrammet til det engelske fotballforbundet (FA).

Manchester United, som søndag knuste Wigan 4-0 i FA-cupen, er fortsatt med i fire turneringer: Premier League, Europa League, FA-cupen og ligacupen. Men i stedet for å glede seg over det, velger Mourinho å klage på det han mener er et meningsløst kampprogram.

– Se på Watford, for eksempel. De spilte i dag (søndag) og må deretter spille på tirsdag i Premier League. Det er latterlig når så mange kamper ble spilt på lørdag. Hvordan er det mulig at et lag spiller på søndag og så tirsdag?

– Det er fullstendig «nonsense» og jeg vet at det ikke bare er for Watford, jeg vet at det gjelder mange andre klubber. Liverpool må bare spille 16 kamper, Chelsea må bare spille 16 kamper og noen i FA-cupen, mens vi er i denne syke situasjonen, sier Mourinho ifølge The Telegraph.

Den 26. februar skal United spille ligacupfinale mot Southampton. Mourinho er fortvilet over at motstanderen får en langt roligere oppladning til kampen.

– Jeg tror Southampton får 15 dager uten fotball før finalen (14 er det korrekte tallet), mens vi må spille to kamper mot Saint-Étienne i Europa League og den neste runden i FA-cupen. Kalenderen i verdens beste fotballand er «nonsense», raser den portugisiske manageren.

Han har nærmest gitt opp ligatittelen.

– Realistisk sett tror jeg Premier Leaguen nesten er et umulig oppdrag, men jeg tenker bare på å vinne den neste kampen, og den neste kampen er ikke et umulig oppdrag, sier Mourinho.

Statistikknettstedet WhoScored har sett på det kommende kampprogrammet i Premier League, og konkluderer med at Manchester United har det enklest blant de seks topplagene. Mourinhos menn skal møte Hull (H), Leicester (B), Watford (H), Bournemouth (H) og Southampton (B) i de fem neste kampene.

Nettstedet konkluderer også med at Liverpool, som skal møte Tottenham, Chelsea og Arsenal i løpet av de seks neste kampene, har det tøffeste programmet av topp seks-lagene i Premier League.

Mandag kveld trekkes femte runde i FA-cupen. Alle topp seks-lagene unntatt Liverpool er fortsatt med i turneringen.