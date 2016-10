Mourinho etter skuffende uavgjort: – Det kunne blitt 6-0

(Manchester United - Stoke 1-1) Hjemmelaget produserte sjanser på løpende bånd og fikk til slutt uttelling. Men da alle trodde tre poeng ble igjen på Old Trafford dukket Joe Allen opp og ødela festen.

Dermed ble det 1-1 og et skuffende resultat for José Mourinho & co. på hjemmebane.

– Det var den beste United-prestasjonen denne sesongen. Det kunne vært 3-0 eller 4-0 til pause, 6-0 til slutt, men resultatet ble 1-1. Det er sånn fotball er, sier portugiseren etter kampen, ifølge BBC.

– Det var en mye bedre kamp enn mot Leicester. Det var den klart beste prestasjonen, med seks, syv, åtte sjanser som kunne sikret seieren. Dette United-laget er et lag som vil score mer mål og ha fullstendig kontroll, sier Mourinho.

– Må ta målet på sin kappe

Manchester United-manageren har rett i det han sier, og det fremstod både klønete og unødvendig da Uniteds bakre rekker rotet det til i egen boks med bare syv minutter igjen av kampen. Glen Johnson dro seg noe enkelt forbi noen forsvarere og skjøt et svakt skudd mot korthjørnet. David de Gea hadde en svak inngripen og ga retur i stedet for å enten holde ballen, eller bokse enda lengre vekk.

Returen ble katastrofal sett med United-øyne. Jonathan Walters fikk første mulighet fra spiss vinkel og kort hold. Med de Gea kavende i sitt eget felt smalt Walters ballen i tverrliggeren. Joe Allen fikk sjanse nummer to. Han gjorde ingen feil og sørget for 1-1.

– Dette er et skudd som de Gea skal holde eller slå til hjørnespark. Han må ta det målet på sin kappe, sier TV 2-ekspert Brede Hangeland.

HER UTLIGNER HAN: Joe Allen setter ballen i det åpne buret mot Manchester United. Foto: Carl Recine , Reuters

Nydelig Martial-scoring



Målet kom etter en periode med voldsom Manchester United-dominans. Hjemmelaget skapte enorme sjanser omtrent fra første minutt. Før pause var både Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba alene med keeper. Begge misset etter dårlige avslutninger.

Sjansesløsingen fortsatte etter hvilen. Noen uttelling fikk ikke de rødkledde før José Mourinho gjorde grep.

I det 67. minutt ble Anthony Martial og Wayne Rooney byttet inn for Juan Mata og Jesse Lingard. To minutter senere fikset de to 1-0. Martial utfordret inn i 16-meteren, fant Rooney som via en Stoke-spiller noe heldig fikk slått ballen tilbake.

Franskmannen viste glimrende avslutningsteknikk fra spiss vinkel. Ballen ble skrudd opp i lengste kryss og vertene fortsatte å male på.

Traff tverrliggeren



Basert på Stokes defensiv denne sesongen (15 baklengs på seks kamper før i dag) skulle man tro at hjemmelaget skulle score både én og to ganger til de siste 45 minuttene. Ibrahimovic var nære, det samme var Paul Pogba da han smalt ballen i tverrliggeren ett minutt før full tid.

Men en kombinasjon av oppofrende forsvarsspill og Lee Grant som leverte keeperspill av ypperste merke ble det 1-1 på Old Trafford.

– Å ligge under med ett mål mot et slikt lag og likevel få et poeng er en tøff oppgave. Men vi klarte det. Når du kommer til Old Trafford vet du at du ikke får mange sjanser, sier Stokes Joe Allen.

Avstanden fra Manchester United og opp til byrival City kan dermed være på hele åtte poeng etter denne runden, hvis de lyseblå slår Tottenham i dag.