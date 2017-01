Mourinho advarer egen stjerne: – Kan ikke «drepe» de andre

José Mourinho advarer (54) sin stjernespiller Anthony Martial (21) om at han må utnytte mulighetene bedre hvis han vil få mer spilletid.

Martial, som for halvannet år siden ble kjøpt fra Monaco for over 500 millioner kroner, var lørdag vraket fra kamptroppen til Manchester United til 1-1-kampen mot Stoke i Premier League.

Nå innrømmer manager Mourinho at han ikke er helt fornøyd med prestasjonene til franskmannen, og at Martial burde utnytte spilletiden bedre.

– Jeg tror ikke han har mistet fokus. Jeg tror bare at han ikke har fanget den store muligheten han hadde, med begge hender, sier Mourinho, ifølge The Guardian og flere andre britiske aviser, på pressekonferansen i forkant av torsdagens ligacupsemifinale mot Hull.

– Kan ikke gi én spiller alle sjansene



Den portgusisiske sjefen peker på klubbens salg av Memphis Depay til Lyon, som kunne bekle samme posisjon som Martial.

– Det er den eneste posisjonen der vi har for mange spillere. Vi har fortsatt fem spillere i den posisjonen, sier Mourinho.

På grunn av den store konkurransen kan ikke Martial få ubegrenset med sjanser, mener han.

– Jeg kan ikke gi én spiller alle sjansene til å spille, og «drepe» de andre. Jeg tror jeg allerede «drepte» Memphis ved å vurdere ham som sistevalg og ved ikke å gi ham noe valg. Men når det gjelder de andre, så vil folk spørre hvorfor Juan Mata ikke får spille eller hvorfor Marcus Rashford ikke får sjansen, eller hvorfor Jesse Lingard, en landslagsspiller, ikke spiller, sier Mourinho.

– Vi har Rashford, Lingard, Mata, Henrikh Mkhitaryan og Martial, og jeg kan ikke gi den samme spilleren sjanse etter sjanse etter sjanse uten å vurdere innsatsen til de andre. Martial spilte mot Liverpool, en stor kamp for oss og en stor kamp for ham. Deretter brukte jeg Mata og Mkhitaryan i den neste kampen. Slik er situasjonen, sier han.

Dro til Paris

Martial var et lyspunkt i Manchester Uniteds ellers mørke fjorårssesong. Men denne sesongen har han bare scoret seks mål på 20 kamper, og i helgen reiste han til Paris for å koble litt av mens lagkameratene spilte kamp mot Stoke.

– Vi har ikke mange fridager. Jeg liker å gi spillerne friheten til å velge om de trenger en frihelg når de ikke blir tatt ut i troppen. Hvis det for ham var bedre å dra til Paris, så er det helt greit, sier Mourinho.

Det gjenstår å se om Martial er tilbake på laget når Manchester United skal seile inn sin 2-0-ledelse fra det første oppgjøret, og sikre seg en ligacupfinale mot Southampton, som slo ut Liverpool onsdag kveld.