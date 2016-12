Mkhitaryan-frekkis da United tok seg videre

(Zorya - Manchester United 0-2) En helfrekk tunnel og en iskald avslutning. Henrikh Mkhitaryan (27) avgjorde kampen på egenhånd og sørget for United-seier og avansement i Europa League.

Selv om et stjernespekket United-lag var skyhøye favoritter før bortekampen mot Zorya klarte ukrainerne seg svært godt i den første omgangen.

Men bare to minutter etter at den andre omgangen ble sparket i gang vartet Henrikh Mkhitaryan med et herlig soloraid.

United vant ballen ved midtsirkelen og armeneren satte fart med ballen i beina. Han fikk enorme rom å gå i før Rafael Forster var en smule for hissig på grøten på 20 meter. Det så Mkhitaryan, som med en frekk tunnel på Forster var alene med Igor Levchenko.

Alene med Zorya-målvakten var venstrekanten iskald og sendte ballen til høyre og keeper til venstre. Den tidligere Shakhtar Donetsk-spilleren noterte seg dermed for sin første United-scoring.

– Det er så vakkert. Et vakkert øyeblikk, uttalte kommentator Kenneth Fredheim.

Zlatan Ibrahimovics scoring to minutter før slutt punkterte kampen. Paul Pogba spilte en presis gjennombruddspasning til Zlatan, som hadde en hel banehalvdel for seg selv. Også svensken var iskald alene med Levchenko og plasserte ballen i samme hjørnet som det Mkhitaryan gjorde.

Scoringene til Zlatan og Mkhitaryan sørget for at United tok seg videre til 16-delsfinalen i Europa League.

Mkhitaryan har slitt med skader og lite spilletid for de rødkledde djevlene, men nå begynner armeneren å vise gamle Dortmund-trakter. Det kan være gull verdt for Manchester United, som allerede ligger 13 poeng bak serieleder Chelsea og ni poeng opp til Manchester City på 4.plass i Premier League.

Trøblete og isete gressmatte

Før den siste og avgjørende runden i gruppe A lå Manchester United på 2.plass i gruppen, poenget bak Feyenoord. United ville...

• Med seier i Ukraina ta seg videre. Gruppevinner om Feyenoord tok poeng mot Fenerbahce i Nederland, gruppetoer om tyrkerne slo Feyenoord.

• Med uavgjort være videre - uansett utfall i Feyenoord-Fenerbahce.

• Med tap være videre - så fremst Feyenoord ikke tok tre poeng mot Fenerbahce. Da ville Europa-eventyret være ute for United.

Jose Mourinho kritiserte Chornomorets Stadion og dens gressmatte onsdag og uttalte blant annet at det måtte et mirakel til for at kampen skulle bli spilt.

Bakgrunnen for kritikken fra Manchester United-manageren var at gressmatten var svært isete på grunn av minusgrader i Oddessa de siste dagene. Men det løsnet noe opp torsdag og kampleder Tamas Bognar ga grønt lys etter en inspeksjon før kampen.

IS: Slik så gressmatten ut på onsdag. Foto: Peter Cziborra , Reuters

Bluss på banen – Ingen skadet

Selv om den ungarske dommeren ga grønt lys var gressmatten en av grunnene til en sjansefattig og lite velspillende 1.omgang. Både Zlatan Ibrahimovic, Juan Mata, Wayne Rooney og Paul Pogba startet alle for United, men slet med å sette sitt preg på kampen de første 45 minuttene.

Det eneste nevneverdige som skjedde i løpet av de første 45 minuttene var et bluss som ble kastet ut ved målgården til Sergio Romero etter drøye halvtimen.

Heldigvis for den argentinske målvakten var han et par meter unna der blussen landet og slapp med skrekken.

– Det er galskap, livsfarlig. Hadde den landet nærmere Romero kunne det gått utover synet hans, sa Bengt Eriksen i pausen.

Ellers var det ikke mye å snakke hjem om i løpet av den første omgangen. Eric Bailly prøvde seg på et spektakulært brassespark fra ni meter etter en United-corner, men Zoryas sisteskanse Igor Levchenko hadde god kontroll på forsøket.

Like før pause testet Wayne Rooney slegga fra nærmere 25 meter, men Levchenko fikk tippet ballen over til corner.

– Ingen fest av en omgang, lød det fra MAX-kommentator Kenneth Fredheim da Bognar blåste av 1.omgang.

Men det var ikke noe særlig tvil om hvilket lag som hadde initiativet og mest ball de første 45 minuttene:

Etter Mkhitaryan-scoringen var United det beste laget. Ibrahimovic hadde både en og to gode muligheter til å øke ledelsen, men en god Levchenko i Zorya-buret holdt hjemmelaget inne i kampen.

Mikhail Sivakow kunne utlignet med 20 minutter igjen etter et presist frispark fra Dmytro Grechyshkin, men stussen fra seks meter ble mesterlig reddet av Sergio Romero. Isterden punkterte Zlatan kampen med sin scoring tre minutter før full tid. Det var svenskens andre scoring på fire Europa League-kamper for United.

I den andre kampen i gruppe A vant Fenerbahce 1-0 over Feyenoord etter at Moussa Sow, som senket United i starten av november, scoret kampens eneste mål etter 22 minutter.

PS! Trekningen for både Europa League og Champions League skjer førstkommende mandag.