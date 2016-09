Kritikken mot Manchester United hagler etter en vond tapsrekke. Jamie Redknapp mener svakhetene begynner å vise seg i José Mourinhos prosjekt.

Det gjør Sky Sports-eksperten rede for i sin spalte i Daily Mail, etter Uniteds tredje strake tap i går.

– Han endrer stadig på laget sitt og det virker som han ikke har peiling på hva hans beste startellever er, skriver Redknapp.

– Med Juan Mata i elleveren, så har United vunnet tre kamper i Premier League denne sesongen. Men de har ikke vunnet siden Mourinho vraket ham til Manchester-derbyet. Det er en avgjørelse som ser ut som en tabbe, skriver han.

Mener Shaw gjorde feil

TV-EKSPERT 1: Paul Scholes, her fra en kamp som ekspert sist sesong. Foto: Carl Recine , Reuters

De siste åtte dagene har vært vonde for de med hjertet i den røde delen av Manchester. Sist helg bokførte de et sviende hjemmetap forManchester City, i midtuken ble Feyenoord for sterke i Nederland, mens Watford sablet ned José Mourinhos stjernegalleri på et ekstatisk Vicarage Road i går.

For José Mourinho er det minst like vondt. Han har nemlig ikke tapt tre turneringskamper på rad siden han var manager i Porto. Vi må helt tilbake til februar 2002 hvor portugiseren opplevde noe lignende.

Manchester United-sjefen kunne ikke dy seg i intervjuene etter kampen i går. Han mener hans egen venstreback gjorde feil, slik han gjorde feil mot City for en drøy uke siden. Mourinho pekte dermed ut Luke Shaw som en slags syndebukk.

– Så ut som under van Gaal

TV-EKSPERT 2: Tidligere Liverpool-spiller Steve McManaman på jobb for en TV-kanal i fjor. Foto: Paul Ellis , Afp

Men der Mourinho trolig ikke vil årsaksforklare alt i det offentlige kryr det av eksperter som er villige. Daily Mail siterer BT Sports’ ekspert-duo, Steve McManaman og Paul Scholes, fra kanalens TV-sending i går. De mener det handler om langt mer enn Luke Shaw pressjobb.

– Jeg har ikke peiling, men for første gang på lang tid så det faktisk ut som under van Gaal. Hvordan de spilte, hvem de skulle spille til, og hvor de skulle spille, sier Steve McManaman, mangeårig stjernespiller i blant annet Real Madrid, Liverpool og det engelske landslaget.

Elendig ballbehandling



Scholes var ikke nådig mot Paul Pogba da rødtrøyene tapte for Feyenoord torsdag. Nå er han oppgitt over samtlige spillere.

– Det er mye snakk om formasjoner og hvem som burde spille hvor, men kvaliteten på ballbehandlingen var elendig. Det er bare slik det er i øyeblikket, sier Scholes.

– Du vet ikke hva du får. Rashford er den eneste som klarer seg greit. Han hadde ikke sin beste kamp, men så ut som en trussel. Men med ballen så var United veldig, veldig svake, sier rødtoppen med 700 kamper for klubben.