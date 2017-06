Marca: Real Madrid dropper å kjøpe De Gea

Dersom den spanske storavisen Marca har rett, kan José Mourinho gni seg i hendene og glede seg over å få beholde David de Gea (26) i Manchester United enda en sesong.

Marca hevder nemlig at Real Madrid har satt punktum for planene om å kjøpe De Gea.

Sagaen om keeperen og Real Madrid har vært lang og innholdsrik – og nådde sitt klimaks sommeren 2015, da De Gea kun var minutter unna å bli den spanske gigantklubbens eiendom.

Men i de fleste spennende eventyr oppstår det komplikasjoner, og det gjorde det til gagns den sommeren:

En treg faksmaskin sørget for at overgangspapirene kom akkurat litt for sent til at de kunne godkjennes. Mens storklubbene kranglet om hvem som hadde skylden for fadesen, måtte David de Gea pent pakke ut av kofferten igjen, og belage seg på nok et år i United.

Real Madrid fikk flengende kritikk etter hendelsen: «Pinlig», «latterlig» og «amatørmessig»

Sommeren etter trodde mange at overgangen endelig ville bli en realitet. Men vinduet kom og gikk uten at keeperen fikk noen ny arbeidsgiver.

På tampen av årets sesong blusset ryktene nærmest «selvsagt» opp igjen: Er det nå det skal skje, er det endelig tid for å få i boks overgangen som strandet på «Fergie-time» i 2015?

Ifølge den spanske storavisen Marca er svaret nei.

Holder på Navas



I en artikkel publisert onsdag ettermiddag skriver de at Real Madrid har bestemt seg for å droppe planene om å hente De Gea. De skal være såpass fornøyde med å ha Keylor Navas som førstevalg mellom stengene, at de ikke ser verdien av å bruke 75 millioner euro (tilsvarende cirka 714 millioner kroner) på De Gea.

Navas har vært en bunnsolid brikke i Zinedine Zidans trofé-vinnende mannskap denne sesongen, og treneren har bedt Navas om å bli i Real Madrid. Det samme skal lagkameratene hans ha gjort.

Med Navas som førstevalg, er det Kiko Casilla som er annenmann i rekken. Luca Zidane kan bli den tredje keeperen i teamet.

Real Madrids plan videre skal etter sigende være å signere den ettertraktede Milan-keeperen Gianluigi Donnarumma om ett år.

Opptur for Mourinho



Nyheten fra Spania om at Real Madrid legger De Gea-planen på is, kommer en smule overraskende. De siste ukene har spekulasjonene rundt stjernekeeperens situasjon florert, og det er bare noen dager siden det ble hevdet at Manchester United skulle ha avslått et bud fra Real på 60 millioner pund (654 millioner kroner) for å hente ham.

Keeperens navn har også inngått i en del rykter rundt byttehandler av spillere mellom United og Real Madrid – som et påstått forslag hvor Real Madrid kunne hente De Gea i bytte mot 22 millioner pund og Álvaro Morata.

Dersom opplysningene som Marca presenterte onsdag viser seg å stemme, vil det antagelig være en solid gladmelding for United-manager José Mourinho. Han har brukt mye tid denne våren på å overbevise De Gea om å bli.

Keeperen har en avtale med United fram til 2019, med opsjon på ytterligere ett år.